Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Katarzyna Olubińska to prezenterka znana z programu "Dzień dobry TVN". Pod koniec zeszłego roku za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że wraz z mężem spodziewają się pierwszego dziecka. We wpisie dała do zrozumienia, że długo się o nie starali i jest to dla nich powód do dużego szczęścia. Teraz przy pomocy Instagrama podzieliła się z fanami radosną nowiną. Prezenterka urodziła córkę.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o powrocie do sylwetki sprzed ciąży

"Dzień dobry TVN". Katarzyna Oblubińska urodziła córkę

W piątek 10 czerwca Katarzyna Oblubińska opublikowała zaś zdjęcie noworodka wraz z informacją:

Nasza kochana Julia przyszła na świat. Jest zdrowa i śliczna. Witaj na świecie córeczko.

W komentarzach natychmiast zaroiło się od gratulacji. Wśród nich znalazły się pozdrowienia od Anny Kalczyńskiej, Magdaleny Lamparskiej, Pauliny Krupińskiej czy Odety Moro:

Kasiu, jaka śliczna kruszynka. Gratulacje i wielka radość. Jak wspaniale! Nowe życie i to nie tylko dla Julci, ale także dla Was.

Gratulacje kochani. Cudna jest.

Witaj na świecie Juleczko! Gratulacje dla rodziców.

Kochaniiiiiii! Piękny czas przed Wami! Gratulacje.

Dec w ciąży pokazała się w stroju kąpielowym. "To dla mnie zbawienie"

Tuż przed Nowym Rokiem Katarzyna Oblubińska, prowadząca "Dzień dobry TVN" i autorka kilku książek, poinformowała, że jest w ciąży:

Taki prezent pod choinką znaleźliśmy w te Święta, nasz długo wyczekiwany cud.

Dziennikarka "Dzień dobry TVN" jest w ciąży. "Długo wyczekiwany cud"

Śledząc profil prezenterki, zauważyć można było przygotowywanie się do powitania na świecie dziecka. Na jej koncie znalazły się ujęcia dziecięcej sypialni i efekty ciążowych sesji fotograficznych.

Redakcja Plotka wita na świecie!