Ślub modelki i biznesmena został dość nietypowo zaplanowany nie na sobotę, a na piątek, w drugim tygodniu czerwca. Karolina Pisarek i Roger Salla sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kompleksie położonym godzinę drogi od Warszawy. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia z przygotowań i ceremonii, która odbyła się o godzinie 16. Mimo że panna młoda z chęcią relacjonuje na co dzień swoje życie w mediach społecznościowych, przed ołtarzem nie mogła wystąpić z telefonem w ręce. Wyręczyli ją za to goście, skrupulatnie zdając na Instagramie relację z ceremonii, pokazując malownicze miejsce i, co najważniejsze, zdradzając, jak Karolina Pisarek wyglądała na swoim ślubie.

Wiemy, jak wyglądała suknia ślubna Karoliny Pisarek

Modelka i jej ukochany ceremonię zorganizowali na zewnątrz. W ogrodzie ustawiono krzesła dla gości, a także wyłożono specjalną ścieżkę prowadzącą do otoczonego kwiatami miejsca, w którym Pisarek i Salla składali przysięgę małżeńską. Jak wiadomo już z InstaStories, panna młoda miała kilka druhen, które ubrane były w sukienki w niemal identycznym błękitnym odcieniu.

Sama Karolina Pisarek sakramentalne "tak" powiedziała ubrana w białą suknię z długimi, marszczonymi rękawami i dużym dekoltem na plecach w kształcie litery "V". Największe wrażenie robi jednak gigantyczny, imponującej długości tren kreacji, który ciągnął się po ziemi. Co ciekawe, ozdoba doczepiona była z tyłu sukienki na wysokości pasa. Modelka w dniu ślubu postawiła na naturalny makijaż i rozpuściła długie włosy.

ślub Karoliny Pisarek instagram.com/@czaja_wyczaja

Więcej zdjęć relacjonujących wydarzenie m.in. Klaudii El Dursi, Małgorzaty Heretyk i Natsu znajdziecie w galerii na górze strony.

W dniu ślubu Karolina Pisarek wystąpiła w "Dzień dobry TVN", w którym pokazano część relacji z przygotowań. Modelka zdradziła, że ma w sumie aż trzy ślubne kreacje. Ta, w której wystąpiła na ceremonii, została uszyta na miarę w Barcelonie. Oprócz tego Pisarek ma sukienkę na imprezę weselną oraz trzecią, "zapasową". Co ciekawe, pierwszy taniec nowożeńców, podczas którego modelka ma zaprezentować się już w innej stylizacji, państwo młodzi trenowali pod czujnym okiem Agnieszki Kaczorowskiej.