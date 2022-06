Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Informacja o tym, że Edward Miszczak po 24 latach rezygnuje z funkcji dyrektora programowego stacji TVN, zszokowała Polaków. Jak sam przyznał, decyzję pojął, gdyż nadszedł czas na zmiany. Choć nieznane są jego dalsze plany na przyszłość, nieoficjalnie mówi się o tym, że może zastąpić Ninę Terentiew w Polsacie.

Miszczak przejdzie do konkurencji? "Plotkowano o tym już od dawna"

Pomimo licznych niewiadomych, fakt ten pozostaje jednym z głównych tematów dyskusji nie tylko wśród osób związanych z mediami. Choć Edward Miszczak stara się chronić prywatność, wiadomo, że jest ojcem dwóch synów. Jeden z nich również pracował dla tej samej stacji, co jego ojciec, lecz zajmował się zupełnie innymi rzeczami.

Edward Miszczak jest ojcem dwóch synów. Jeden z nich również wybrał karierę w telewizji

Edward Miszczak wraz ze swoją zmarłą w 2019 roku żoną doczekał się dwóch synów. Jeden z nich, Szczepan Miszczak, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej w Krakowie i stroni od show-biznesu.

Miszczak zastąpi Terentiew? Informator zdradza, co o tym myślą pracownicy Polsatu

Zupełnie inaczej wygląda jednak kariera Szymona Miszczaka. 40-latek podobnie jak ojciec związał się ze stacją TVN, w której przez jakiś czas pracował przy realizacji programów typu "W11. Wydział śledczy" czy "Detektywi".

Po jakimś czasie młody Miszczak zdecydował się nieco zmienić zajęcie. Wstąpił do zarządu fundacji zaangażowanej w organizację festiwali. Do najbardziej znanych wydarzeń tworzonych przez organizację należy Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera.

