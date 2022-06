Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Daria Zawiałow, która szturmem podbiła polską scenę muzyczną, od początku kariery dbała o to, aby fani skupiali się na jej dokonaniach, a nie szczegółach życia prywatnego. Chociaż nie ukrywała małżeństwa z muzykiem, Tomaszem Kaczmarkiem, gdy pojawiły się informacje o ich rozstaniu, zdecydowała się ich nie komentować. A o tym, że nie są już razem, Pudelek informował już w styczniu 2021 roku. Dopiero półtora roku później Zawiałow przyznała, że jest obecnie wolna, odpowiadając na komentarz jednego z fanów.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska o wyroku w "procesie dekady"

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

Daria Zawiałow i Tomasz Kaczmarek oficjalnie nie są razem

Zawiałow na instagramowym profilu zamieściła zdjęcie, na którym czule obejmuje przyjaciółkę. Dodała do niego żartobliwy komentarz, pisząc, że na fotografii pozuje z "przyszłą żoną". Zareagował na nie jeden z fanów wokalistki, pytając, co na to jej mąż.

Jestem singielką - odpowiedziała Zawiałow w komentarzu.

Instagram Darii Zawiałow instagram.com/@zavialovd

Mieli zarobć miliony. Skończyło się klapą. Oto biznesy gwiazd, które upadły

Daria Zawiałow i Tomasz Kaczmarek poznali się w 2014 roku na planie czwartej edycji "X Factora". Kaczmarek wziął udział w programie jako gitarzysta zespołu Cała Góra Barwinków. Wokalistka i muzyk wzięli ślub w maju 2016 roku, a dwa lata później Kaczmarek odszedł z grupy i dołączył do zespołu Zawiałow. W wywiadzie, którego artystka udzieliła serwisowi miastokobiet.pl, przyznała, że świetnie dogaduje się z mężem podczas tras koncertowych i cieszy się, że mogą spędzać ze sobą tak dużo czasu.

W styczniu 2021 roku Pudelek informował, że para przechodziła kryzys, a informator serwisu przekazał, że podjęli decyzję o rozstaniu. Mimo że mieli nie ukrywać tego faktu, żadne z nich nie zdecydowało się przekazać oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Nie wiadomo też, czy Zawiałow i Kaczmarek są już oficjalnie rozwiedzeni.