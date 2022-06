Shakira próbowała ratować związek z Gerardem Pique. I to dwukrotnie

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Odkąd 4 czerwca Shakira opublikowała oświadczenie, informując, że ona i Gerard Pique nie są już razem, hiszpańskie media usilnie próbują ustalić, co tak naprawdę zaszło między wokalistką i piłkarzem. Dziennik "El Periodico" początkowo zaprzeczał doniesieniom, jakoby Pique zdradzał byłą partnerkę. Po kilku dniach tabloid poinformował jednak, że obrońca FC Barcelony nie tylko miał spotykać się z 22-latką, ale ustalił nawet miejsce ich schadzek. Do tej teorii o romansach Pique przychyla się także gazeta "20 Minutos", która twierdzi wręcz, że Shakira doskonale o nich wiedziała.

Zobacz wideo Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique

Mieli zarobć miliony. Skończyło się klapą. Oto biznesy gwiazd, które upadły

Shakira chciała wrócić do Gerarda Pique

Z informacji, do których dotarł dziennik "20 Minutos", wynika, że w między Shakirą i Pique nie układało się już od dłuższego czasu. Piłkarz rozpoczął kawalerskie życie i zaczął spotykać się z kobietami poznanymi w barach. Gwiazda, mimo że miała świadomość, że jej były partner ma kochankę, próbowała ratować związek. Jak podaje hiszpańska gazeta, Shakira aż dwukrotnie miała prosić Pique, aby dali sobie jeszcze jedną szansę. Piłkarz był jednak nieugięty i uważał, że uczucie między nimi już się wypaliło.

Dziennik "El Periodico" ustalił również, że to właśnie Gerard Pique w marcu tego roku zadecydował, że on i Shakirą powinni rozejść się w swoje strony. Miał wówczas wyprowadzić się z ich posiadłości w Barcelonie do osobnego apartamentu. Nie wiadomo jednak, czy - o ile doniesienia o spotkaniach piłkarza z 22-latką są rzeczywiście prawdziwe - nawiązał z nią relację przed czy też już po rozstaniu z matką swoich dzieci.

Krupa prowadzała córkę na smyczy, a Zborowska-Neves swoją ugryzła

Z relacji hiszpańskich mediów wynika również, że wokalistka chce zabrać synów - dziewięcioletniego Milana i siedmioletniego Sashę - i wyprowadzić się z nimi do posiadłości w Miami. Zgodnie z prawem nie może jednak wywieźć dzieci do innego kraju bez zgody drugiego rodzica.