Więcej aktualnych informacji ze świata show biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Kacper Porębski to twórca internetowy, który rozgłos zdobył dzięki materiałom publikowanym na TikToku. W 2020 roku przyznał, że jest w związku z innym influencerem, Piotrem Charazińskim. Na początku tego roku para się jednak rozstała. Teraz w naszym cotygodniowym formacie odpowiedział na wylosowane pytania.

Meghan Markle i książę Harry oskarżeni o hipokryzję. Ale im się oberwało!

Zobacz wideo Kacper Porębski okłamywał mamę

"Lista Plotka". Kacper Porębski chciałby cofnąć się do coming outu

W rozmowie z naszą prowadzącą Kacper Porębski opowiedział, do jakich trzech sytuacji w swoim życiu chciałby się cofnąć. "Jasper" stwierdził, że chwila, w której wyznał, że jest osobą nieheteronormatywną, była jedną z najpiękniejszych, jakie przeżył, dlatego nie miałby nic przeciwko temu, by ją powtórzyć. Do listy dodał niezapomnianą wycieczkę do Londynu i wizytę u dentysty, którego ani trochę się nie bał, bo myślał o świetnych butach, które właśnie kupił.

Jak byliśmy w Londynie w grudniu, to było tak strasznie z pandemią, że nie wiedzieliśmy, czy my tam zostaniemy na 100 lat, czy zaraz wrócimy. Zostaliśmy tam w końcu tylko trzy dni. To był niesamowity wyjazd, bo nie wiedziałem, co się stanie.

"Lista Plotka". Jakie fobie ma Kacper Porębski?

Kacper najbardziej boi się pająków. Odczuwa również lęk, gdy widzi różnego rodzaju robaki i jak dodał, te najmniejsze drażnią go najbardziej. Nie cierpi również widoku spleśniałego jedzenia.

Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze pytania otrzymał Kacper Porębski, to koniecznie obejrzycie wideo znajdujące się powyżej artykułu.

"M jak miłość". Czy Natalia wróci do serialu? Scenarzyści mają nowy pomysł