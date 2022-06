Bądź na bieżąco. Więcej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie żyje Julee Cruise. Amerykańska wokalistka zasłynęła utworem "Falling", który stał się motywem przewodnim serialu "Miasteczko Twin Peaks" w reżyserii Davida Lyncha. Wokalistka miała 66 lat.

Julee Cruise nie żyje. Wykonawczyni przeboju z "Twin Peaks" miała 66 lat

O śmierci 66-latki poinformował na Facebooku jej mąż, Edward Grinnan. W opublikowanym przez niego wpisie czytamy:

Opuściła ten świat na własnych warunkach. Bez żalu i w spokoju. (…) Gdy odchodziła, włączyłem jej piosenkę "Roam" (tłum. wędrówka). Teraz będzie wędrować wiecznie. Spoczywaj w pokoju, moja miłość - napisał mąż gwiazdy.

Julee Cruise nie żyje. Kim była?

Julee Cruise urodziła się 1 grudnia 1956 roku w Creston w stanie Iowa. Rozpoznawalność zdobyła dzięki współpracy z kompozytorem Angelem Badalamentim i reżyserem Davidem Lynchem, którzy napisali i wyprodukowali większość jej utworów. Do najsłynniejszych z nich należy "Falling", który stał się motywem przewodnim do kultowego już serialu "Miasteczko Twin Peaks".

Julee Cruise wydała cztery albumy studyjne: "Floating into the Night" (1989), "The Voice of Love" (1993), "The Art of Being a Girl" (2002) i "My Secret Life" (2011).

Na co zmarła Julee Cruise?

Wiadomo, że Julee Cruise cierpiała na toczeń. Jest to choroba autoimmunologiczna, w której nasz własny organizm zaczyna sam siebie atakować. O chorobie poinformowała w 2018 roku. Artystka skarżyła się na towarzyszący jej przewlekły ból, zaczęła mieć także problemy z chodzeniem.