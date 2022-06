Więcej ciekawych artykułów na temat serialu TVP "Ranczo" znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Marta Chodorowska dodała zdjęcie w mediach społecznościowych, które rozgrzało fanów do czerwoności. Aktorka zapozowała na nim w bardzo odważnej "stylówce". Post postanowił skomentować jej serialowy ojciec z "Rancza" - Cezary Żak. Nie gryzł się w język!

Marta Chodorwska wygina się w seksownej stylizacji. Wójt z "Rancza" nie był zadowolony!

Aktorka zasłynęła rolą zbuntowanej córki Pawła i Haliny Koziołów - Karoliny. Każdy odcinek to była nowa metamorfoza dziewczyny, która zaskakiwała widzów ekspresyjną grą oraz barwnymi dialogami z rodzicami. Mimo że produkcja dobiegła już końca, to fani do dziś pamiętają kultową rodzinę Koziołów. Jak się okazuje, nie tylko fani! Aktorzy też mają słabość do tej produkcji, dzięki której zyskali ogromną popularność. Może o tym świadczyć chociażby komentarz Cezarego Żaka pod zdjęciem Marty Chodorowskiej. Kobieta udostępniła czarno-białą fotografię z sesji, na której zaprezentowała swoje wdzięki.

Wszystko było utrzymane w dobrym guście, dlatego bardzo spodobało się fanom. Pisali między innymi:

O cholera! To tak zaczynamy ten tydzień? Ostro.

Co za zmysłowa sesja. Udanego tygodnia pani życzę.

Zdjęcie postanowił także skomentować Cezary Żak. Napisał w żartobliwy sposób komentarz, nawiązując do roli ojca w serialowym hicie.

Córciu. Na rany Boga, bo się zapomnę!

Oprócz niego reakcje na post zostawili także Misiek Koterski, Małgorzata Kożuchowska, czy Sonia Bohosiewicz.

Co myślicie o słowach wójta z Wilkowyi? Wyszło zabawnie?