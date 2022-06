Więcej o relacjach gwiazd i celebrytów znajdziesz w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Gerard Pique miał zdradzić Shakirę z 22-letnią hostessą. Tym informacjom zaprzeczył jednak jeden z hiszpańskich dzienników, który podał, że to sportowiec podjął decyzję o rozstaniu i para żyje osobno już od trzech miesięcy. Mówiono również, że lata temu zdecydowali się na otwarty związek. Wersji dotyczących relacji piłkarza i wokalistki jest wiele, jednak to właśnie wątek z młodszą kochanką powtarza się najczęściej w hiszpańskiej prasie.

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Minimalizm i elegancja. Jak wygląda apartament Krzysztofa Ibisza? Zobaczcie

Gerard Pique spotykał się z hostessą w nocnym barze

Dziennik "El Periodico" przekazał szczegóły dotyczące schadzek 35-letniego Gerarda Pique i 22-letniej kobiety, z którą miał zdradzać Shakirę. Dochodziło do nich w klubie La Traviesa, co w tłumaczeniu na polski znaczy "niegrzeczna". Właściciele lokalu zachęcają do przyjścia hasłem "coś więcej niż cocktail bar". W opisie możemy przeczytać, że znajdziemy tam połączenie "elegancji z pieprzem".

Wiadomo też, że imię dziewczyny, z którą spotykał się Pique, zaczyna się na literę C. Gdy jednak w sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat jej spotkań z piłkarzem, szybko usunęła profil z Instagrama, by nikt nie zdołał jej namierzyć. Jak przekazał jeden z tamtejszych dziennikarzy, na koncie blondwłosej hostessy można było zauważyć 300 postów, które potem zredukowała do dwóch, aż w końcu całkowicie zniknęła.

Zobacz też: Shakira i Gerard Pique byli ze sobą 12 lat. Połączyło ich pytanie o pogodę. Ich historia to scenariusz na film