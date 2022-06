Więcej o metamorfozach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Tomasz Kammel od kilku miesięcy bardziej przykłada się do ćwiczeń. Dziennikarz zaczął trenować, ale nie na siłowni, a w domowym zaciszu. Postępy relacjonuje na Instagramie i właśnie tam jakiś czas temu pochwalił się, że schudł i wyrzeźbił swój brzuch. Jak sam przyznał, zamienił trzy kilogramy tłuszczu w dwa kilogramy mięśni. To oczywiście nie koniec pracy, a dopiero początek. Co zainspirowało dziennikarza do zmiany stylu życia?

Tomasz Kammel przeszedł sporą metamorfozę. Zaskakujące, co go skłoniło do ćwiczeń

Tomasz Kammel w najnowszym wywiadzie zdradził, co skłoniło go do rozpoczęcia ćwiczeń. Co ciekawe, inspiracją okazały się reklamy w internecie.

Dostawałem reklamy na Instagramie, na których mężczyźni w dojrzałym wieku, po 20 tygodniach, ulegali wielkiej transformacji fizycznej. Postanowiłem zobaczyć, czy jest to tylko reklama, czy coś jest na rzeczy. Zacząłem ćwiczyć mocno, żeby się przekonać i okazało się, że poza tym, że muskuły rosną, to ma całą masę innych zalet. Aczkolwiek dalej uważam, że to są tylko reklamy - mówił w rozmowie z JastrzabPost.

Kammel pochwalił się zdjęciem przed i po metamorfozie. "Trzeba tylko ruszyć pupę"

Czyżby za metamorfozą dziennikarza stały również zmiany w życiu prywatnym? Gdy rozmowa zeszła na ten temat, Tomasz Kammel szybko zakończył wątek.

Ja nie chcę pozostać tajemniczy. Ja po prostu na ten temat nie rozmawiam - swkitował.

Też jesteście pod wrażeniem metamorfozy Tomasza Kammela?

