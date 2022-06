Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

W ostatnich miesiącach o Macieju Kurzajewskim zrobiło się głośno, jednak nie w kontekście jego pracy, a życia uczuciowego. Pojawiły się plotki, według których prezenter miał zbliżyć się z koleżanką po fachu Katarzyną Cichopek. Zainteresowani szybko się do tego odnieśli i podkreślili, że łączy ich jedynie koleżeńska relacja. Na domiar złego wyciekły nielegalne taśmy z zapisem rozmów aktorki z dziennikarzem, które zostały rozesłane do mediów. Sprawą już zajęła się policja i prokuratura. Wówczas mówiono o rzekomym zwolnieniu pary prezenterów z TVP, ale tak się nie stało. Maciej Kurzajewski nie zwalnia tempa i angażuje się w nowe projekty. Z dziennikarstwem związany jest od lat, a niebawem będzie można nie tylko oglądać go w telewizji, ale i posłuchać w radiu. Jaką audycję poprowadzi?

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Przyjaźń po rozwodzie? Te gwiazdy nawet po rozstaniu utrzymują dobre relacje

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski wystąpi w nowej roli. Poprowadzi audycję w stacji radiowej

Jak doniósł serwis "Press", Maciej Kurzajewski niebawem dołączy do grona prowadzących audycje w Programie I Polskiego Radia. Wiadomo, że dziennikarz zadebiutuje na antenie 16 czerwca. Kurzajewski poprowadzi pasmo "Cztery pory roku", które w czasie wakacji zmieni nazwę i będzie nosiło tytuł "Lato z Radiem".

Maciej Kurzajewski przez serwis został poproszony o krótki komentarz, jednak nie był za bardzo rozmowy. Nabrał wody w usta i przyznał, że odniesie się do tej informacji, jak zostanie potwierdzona przez Polskie Radio:

Jak pójdzie oficjalna informacja ze strony Polskiego Radia, to ja z przyjemnością się do tego odniosę - powiedział dziennikarz.

Maciej Kurzajewski z TVP jest związany od lat. W przeszłości współpracował również z konkurencyjną stacją TVN. Warto wspomnieć, że dziennikarz mimo wieloletniej współpracy z Telewizją Polską, nie uniknął drobnych konfliktów. W 2013 roku zawieszono go w obowiązkach za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej w związku z uczestnictwem w komercyjnej kampanii reklamowej dla jednego z banków. Dwa lata później odsunięto go od prowadzenia "Świat się kręci". W czasie emisji dziennikarz zareklamował program Rinke Rooyensa emitowany w telewizji Polsat, za co musiał ponieść konsekwencje.

Konferencja Opola. Cichopek i Steczkowska całe w czerni, ale to Hyży kradnie show

Wygląda na to, że Maciej Kurzajewski jest głodny nowych wyzwań zawodowych.