Księżna Kate i książę William rzadko kiedy zabierają dzieci na oficjalne wystąpienia. Inaczej było podczas Platynowego Jubileuszu z okazji 70-lecia panowania królowej Elżbiety. Podczas uroczystości pojawił się nawet książę Harry z Meghan Markle. Oczy całego świata były jednak skupione na monarchini i jej prawnukach, które rosną jak na drożdżach. Książę Louis w ciągu ostatnich dni stał się gwiazdą internetu. Zaprezentował szereg niezapomnianych min i typowe dla dziecka, które przechodzi okres buntu, zachowanie. Jego podrygi niekoniecznie spodobały się księżniczce Charlotte, która próbowała hamować zapędy młodszego brata. Jak się okazało, arystokrata rozrabianie ma we krwi. Kilkadziesiąt lat temu jego ojciec podobnie zachowywał się w czasie wystąpienia na balkonie pałacu Buckingham.

Książę Louis to kopia ojca! Książę William też miał problemy z odpowiednim zachowaniem

Książę Louis w czasie obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety nie zawsze był w nastroju do świętowania. Czterolatek nawet nie próbował ukrywać znudzenia. Za to chętnie żartował w obecności księżnej Kate, nie reagując na jej upomnienia, a w efekcie z zadowoleniem grał przy niej na nosie. Moment parady również go nie zachwycił, gdyż dla malca było zdecydowanie za głośno.

Jak przypomniał profil "Dom Polski.uk" na Facebooku książę Louis ma poczucie humoru we krwi. Podobnie zachowywał się jego ojciec kilkanaście lat temu. Książę William, mając zaledwie kilka lat, chętnie stroił miny w czasie oficjalnych wyjść. Syn księcia Karola był w swoim żywiole, entuzjastycznie machał do tłumów, a nawet wymyślił zabawę w postaci strzelania z wyimaginowanego łuku.

Pamiętacie zachowanie księcia Louisa w czasie obchodów Platynowego Jubileuszu? Nie uwierzycie, jacy są podobni z ojcem. Na nagraniu William w trakcie innych obchodów wiele lat temu - czytamy.

Nie bez powodu mówi się "jaki ojciec, taki syn" i wszystko wskazuje na to, że w przypadku księcia Williama i księcia Louisa idealnie się to sprawdziło.