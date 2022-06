Więcej artykułów o rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nie od dziś wiadomo, że royalsi kreują trendy. Windsorowie są piąta największą globalna marka, tuż obok Facebooka, Amazona i Google. To najbardziej znana rodzina królewska na świecie. Ogromną rolę w kreowaniu tej specyficznej "marki" pełnią media, które regularnie informują o tym, co dzieje się na brytyjskim dworze. Każdy krok, mina i grymas nie umknie uwadze reporterów.

Kilka dni temu oczy całego świata zwrócone były na relację z wydarzeń Platynowego Jubileuszu z okazji 70-lecia panowania królowej Elżbiety. Wiwatujący tłum, który zgromadził się przed balkonem Pałacu Buckingham, najlepiej pokazuje, jak wielki wpływ na brytyjskie społeczeństwo ma rodzina królewska.

Księżniczka Charlotte najbogatszym dzieckiem świata. To marka sama w sobie. Powód? Jej stylizacje fot. instagram.com

Royalsi mimowolnie kreują trendy modowe, co bezpośrednio wpływa na popyt i napędza gospodarkę. W wyścigu o największe wpływy mamy nowego gracza, jest nim mała "Lottie". Księżniczka Charlotte wyrasta na nową ikonę stylu i, pomimo tego że jest jeszcze dzieckiem, pełni już istotną rolę w brytyjskiej ekonomii.

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

"Efekt Kate" i wnuczka Lady Di

Babcia Księżniczki Charlotte, Diana była uwielbiania i podziwiania za odważny i unikatowy styl. Jej kreacje i sposób ułożenia włosów wzbudzały zachwyt i zainteresowanie Brytyjek. Każda młoda kobieta chciała wyglądać jak Diana. Księżna wprowadzała powiew świeżości do nudnych i bezpiecznych strojów, jakie noszono na dworze królewskim. Jej zabawa modą jednocześnie oburzała i zachwycała. Słynny sweter z czarną owcą jest po dziś dzień obiektem pożądania większości fashionistek.

Modową sensacją okazała się także księżna Kate, która podziwiania jest za dostojność i elegancję. Kate łączy kreacje drogich projektantów z łatwo dostępnymi ubraniami z sieciówek, czym jeszcze bardziej zaskarbiła sobie sympatię Brytyjek. Każdy strój założony przez nią na oficjalne okazje, następnego dnia znika ze sklepów. Dla tego specyficznego zjawiska wymyślono nawet nazwę, to "efekt Kate".

Przyszedł czas na nową ikonę mody, prawnuczkę monarchini, księżniczkę Charlotte. Pomimo swojego bardzo młodego wieku siedmiolatka wywiera na Brytyjczykach coraz większy wpływ, prześcigając mamę i prababcię Elżbietę II. Ubrania, które nosi, w ciągu kilku minut znikają ze sklepowych półek, a małe Brytyjki mają nową ikonę stylu, na której mogą się wzorować. To "efekt Kate" w turbo wersji.

Najbogatsze dziecko świata

Najmłodsi członkowie rodziny królewskiej nie mają jeszcze swoich dochodów, ale ich rola w brytyjskiej gospodarce jest ogromna. To właśnie biorąc pod uwagę ten czynnik, oblicza się ich majątkową wartość przed osiągnięciem pełnoletności. Według najnowszych badań Charlotte jest na szczycie listy najbogatszych dzieci na świecie, wyprzedając m.in. córkę Beyonce i Jaya-Z, Blue Ivy. Jej szacowana wartość netto to 2,7 mld funtów, tym samym prześcignęła także swoich dwóch braci, starszego Georga i młodszego Louisa.

"Królowa warkoczyków". Siedmioletnia księżniczka nową ikoną stylu

Moja mała córeczka Charlotte uwielbia warkoczyki. Ma teraz krótsze włosy, więc trudniej je zapleść, ale jakoś sobie radzimy - powiedziała Kate w trakcie jednej z oficjalnych wizyt w 2019 roku

Księżniczka zachwyca nie tylko strojami, ale także fryzurami. Na głowie Charlotte już od lat królują różnego rodzaju warkoczyki ozdabiane kolorowymi wstążkami. Taka fryzura jest bardzo prosta do wykonania, a wygląda schludnie i efektownie. Kolorowa wstążka to też prosty dodatek, który za niewielkie pieniądze można kupić w każdej pasmanterii, więc odtworzenie fryzury Charlotte nie jest zbytnio skomplikowane. Zaplecione włosy pomagają utrzymać porządek na głowie podczas formalnych uroczystości. O sympatii Charlotte do zaplatania włosów w warkocze mówiła już księżna Kate podczas jednej z oficjalnych wizyt w 2019 roku. Małe Brytyjki już kopiują księżniczkę i splatają włosy w ten sam sposób.

Jak widać pokolenie "mini" Windsorów świetnie sobie radzi w budowaniu rodzinnej potęgi.

