Księżniczka Charlotte w czasie obchodów Platynowego Jubileuszu na część królowej Elżbiety II zachwyciła opinię publiczną dojrzałym zachowaniem. Udowodniła, że trzyma rękę na pulsie i uważnie obserwuje, jak zachowują się jej bracia. Książę Louis w czasie uroczystości nie potrafił usiedzieć na miejscu, czy zbyt entuzjastycznie machał do tłumów, co nie uszło uwadze jego starszej siostrze, która szybko zwróciła mu uwagę na nieodpowiednie zachowanie. Na jej reakcję mógł liczyć również książę George. Charlotte na straży królewskiej etykiety nie przewiduje dla nikogo taryfy ulgowej, nawet dla przyszłego następcy tronu.

Księżniczka Charlotte na straży królewskiej etykiety. Zwróciła George'owi uwagę

Ostatniego dnia obchodów z okazji Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety, monarchini pojawiła się na balkonie pałacu Buckingham w otoczeniu najbliższej rodziny. Obok niej można było zobaczyć księcia Karola z żoną, a także księcia Williama, księżną Kate i trójkę ich dzieci.

W pewnym momencie wybrzmiał hymn narodowy "God Save The Queen", a książę George na chwilę się zapomniał i położył rękę na balustradzie przed sobą. To nie uszło uwadze jego młodszej siostrze, która natychmiast zareagowała i w dyskretny sposób dała mu znać, by poprawił postawę i stanął wyprostowany. Księciu nie trzeba było dwa razy powtarzać i natychmiast się zreflektował.

