8 czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła akt oskarżenia przeciw Piotrowi Kraśce do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Mężczyzna został oskarżony o prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.) - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Za zarzucany czyn dziennikarzowi grozi ograniczenie wolności lub nawet pozbawienie wolności do lat dwóch.

Piotr Kraśko z aktem oskarżenia. Grozi mu nawet więzienie

Przypomnijmy, że akt oskarżenia dotyczy sytuacji z 19 sierpnia 2016 roku, gdy w miejscowości Myszyniec, przy ulicy Pawłowskiego. Wówczas prowadzący auto marki BMW Piotr Kraśko został zatrzymany do rutynowej kontroli. Okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Zostały mu zabrane w 2014 roku.

Piotr Kraśko usłyszał zarzuty. Za ten sam czyn został skazany kilka miesięcy temu

W sprawie tego zdarzenia Piotr Kraśko był już przesłuchiwany w połowie maja, co w komunikacie prasowym potwierdziła prokurator.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i skorzystał z przysługującemu mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wyraził zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych osobowych - mówiła wówczas.

Piotr Kraśko - problemy z prawem

To nie pierwszy raz, gdy dziennikarz złamał przepis, zabraniający mu prowadzić samochód. W grudniu ubiegłego roku dziennikarz został zatrzymany, podczas jazdy bez uprawnień. Został skazany na 7,5 tysiąca złotych grzywny oraz otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się do tego wyroku, uznając go za zbyt niski, jednak sąd go utrzymał. Co więcej, wyszło wówczas na jaw, że Piotr Kraśko miał już wcześniej odebrane prawo jazdy: w 2009 i 2014 roku.