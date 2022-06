Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

4 czerwca do mediów trafiła informacja o rozstaniu piłkarza i wokalistki, a od tego czasu jest jednym z najgorętszych tematów w plotkarskich mediach. Na temat przyczyn rozpadu związku Shakiry i Pique pojawiło się już wiele doniesień - spekulowano m.in., że piłkarz miał zdradzić ukochaną z 20-letnią hostessą czy też mieć romans z mamą kolegi. Póki co plotki o rzekomej niewierności obrońcy FC Barcelony były dementowane przez hiszpańskie media. Dziennik "El Periódico" poinformował, że para nie mieszka razem już od trzech miesięcy, a powodem rozstania było wypalenie się łączącego ich uczucia. Shakira, która z dwójką ich dzieci cały czas mieszka w Barcelonie, została przyłapana przez paparazzi cztery dni od podania do opinii publicznej informacji o rozpadzie związku z Pique.

Shakira na pierwszym zdjęciu od rozstania

Zdjęcie wokalistki, trzymającej za rękę syna, dziewięcioletniego Milana, zostało zrobione 8 czerwca. To pierwsza fotografia, na której Shakira widziana była publicznie. Jak donosi hollywoodlife.com, gwiazda odbierała chłopca z lekcji karate. Była partnerka Pique miała na sobie szary T-shirt i jeansy z rozcięciami na kolanach oraz ciemne okulary. Oblegana przez fotografów wokalistka nie sprawiała wrażenia zasmuconej czy załamanej, a dzięki pomocy ochroniarza jej i Milanowi szybko udało się wsiąść do samochodu.

Do tej pory Shakira i Gerard Pique mieszkali w posiadłości w Barcelonie, którą, jak donosi serwis loveproperty.com, kupili w 2015 roku za 5,9 mln dolarów. Z informacji, do których dotarł dziennik "El Periódico" wynika, że piłkarz opuścił ich wspólny dom już kilka miesięcy temu, ale mimo to Shakira nie planuje pozostać w Hiszpanii. Portal Eltiempo dowiedział się, że gwiazda wraz z dziećmi (para ma także siedmioletniego syna Sashę), chce wyprowadzić się do domu w Miami. Utrudnić jej to może fakt, że aby chłopcy mogli opuścić kraj, potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców.