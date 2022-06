Bądź na bieżąco. Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Konflikt pomiędzy księciem Harrym i księciem Williamem trwa, odkąd starszy syn księżnej Diany odradził Harry’emu związek z Meghan Markle. Relacji książąt nie polepszył też wywiad księcia Sussex i jego żony u Oprah Winfrey. Małżonkowie nie wypowiadali się w nim za dobrze o rodzinie królewskiej. Od tego czasu nie było niewiele okazji do pojednania się braci, ponieważ książę Harry nie odwiedzał Wielkiej Brytanii zbyt często. Platynowy Jubileusz był idealną okolicznością, aby w końcu naprawić ich relację. Postanowił wykorzystać to książę Karol, który zaprosił synów na kolację, a także księżna Kate. Jak donosi "Woman's Day", podczas imprezy Trooping the Colour, która odbyła się 2 czerwca, księżna wzięła szwagra na bok na krótką rozmowę.

Księżna Kate i książę Harry odbyli prywatną rozmowę

Nie jest tajemnicą, że relacje, które łączyły księżną Kate i księcia Harry’ego, były bardzo dobre. Przed ślubem z Meghan Markle, książę Harry, książę William oraz jego ukochana byli praktycznie nierozłączni. Księżna Kate wielokrotnie wypowiadała się jak najlepiej o szwagrze, przyznała, że był dla niej najmilszą osobą, kiedy ona wchodziła do rodziny królewskiej. Książę Harry mówił o księżnej jak o siostrze. Doceniał, że pomimo rozłąki, ta próbowała utrzymywać kontakt, wysyłała prezenty dla dzieci, a także była jedyną osobą, która dotrzymała mu towarzystwa podczas pogrzebu księcia Filipa.

Kate strasznie tęskni za Harrym. Zawsze był taki zabawny, kiedy mieszkał z nimi w Pałacu Kensington. Był stałym gościem przy ich stole podczas wieczorów z pizzą i niedzielnym lunchem, i zawsze zostawiał ją w dobrym humorze. Odkrywa, że właśnie za tym tęskniła najbardziej, odkąd bracia się pokłócili -mówi źródło "Woman’s Day".

Pierwszego dnia obchodów Platynowego Jubileuszu podczas Trooping the Colour, księżna Kate, jak tylko zobaczyła dawno niewidzianego przyjaciela, miała wykorzystać okazję i odejść z nim na bok na krótką rozmowę.

Zamieniła z nim kilka słów. Powiedziała mu, że zawsze może na nią liczyć. Że są rodziną i wszystkie nieporozumienia już dawno puściła w niepamięć. Harry jej za to podziękował i powiedział, że wie, że tak jest. Na koniec przytulili się, by wrócić do pełnienia obowiązków w szczególnym dla królowej dniu - mówi źródło "Woman’s Day".

