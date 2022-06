Bądź na bieżąco. Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Księżna Kate wyrasta na prawdziwą ulubienicę Brytyjczyków. Księżną chwalą także brytyjskie media za klasę, gust, elegancję i naturalność. Żona księcia Williama odwiedziła ostatnio ośrodek Little Village w Brent. Przy okazji filantropijnej wizyty księżna Cambridge zdecydowała się wręcz na biznesowy outfit. Wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Stylizację Kate docenił brytyjski portal InStyle. My także postanowiliśmy się jej przyjrzeć.

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Książę William i księżna Kate dostali zaproszenie na urodziny Lilibet.

Księżna Cambridge zachwyca minimalizmem. Takie zestawienie nigdy nie wychodzi z mody

Księżna Kate wie jak zachwycić stylizacją. Postawiła na bardzo minimalistyczny look, który naprawdę przykuwa uwagę. Długie, rozszerzane spodnie doskonale wydłużyły nogi, a dopasowana marynarka podkreśliła talię. Modowego flow całości dodała niewielka, pleciona torebka. Na potrzeby tego looku Kate porzuciła też swoje charakterystyczne, sprężyste loki, żeby uzyskać efekt świeżości. Ta stylizacja to doskonały przykład na to, że czarno białe zestawienia nigdy nie wyjdą z mody, obronią się i wcale nie muszą być nudne.

Kate Middleton Fot. James Veysey/Shutterstock/EN

Tego dnia księżna spotkała się z personelem, wolontariuszami i rodzinami wspieranymi przez fundację. Ta działalność ma na celu zapewnienie zaopatrzenia dla biednych rodzin z małymi dziećmi. Inicjatywa jest bliska sercu księżnej Kate. W 2021 roku sama założyła fundację Royal Foundation Center for Early Childhood, która jest nastawiona na wspieranie rozwoju małych dzieci i zapewnianie im środków, które mają zapewnić sukces w dorosłym życiu.

Książę William obraźliwie o Harry'm i Meghan. Padły przykre słowa