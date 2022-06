Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Elżbieta Zapendowska przez lata medialnej działalności zdobyła sporą grupę sympatyków. Wielu podziwia jej szczerość, bezpardonowość, sarkastyczne poczucie humoru. Telewidzowie poznali Zapendowską jako jurorkę "Idola", "Jak oni śpiewają" i "Must be the music. Tylko muzyka", ale od końca lat 70-tych XX wieku jest ona ekspertką do spraw emisji głosu. Postanowiliśmy zapytać ją, jak wygląda jej życie na emeryturze, zwłaszcza gdy tak wielu Polaków dotyka szalejąca inflacja i drożyzna.

Zobacz wideo Gosia Andrzejewicz reaguje na krytykę od Elżbiety Zapendowskiej [PLOTKERSI EXTRA]

Zapendowska o banie Dody w TVP. "Godne pożałowania" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Elżbieta Zapendowska: Może zaskoczę wszystkich, ale w Domu Kultury dostaję 100 złotych za godzinę. To jest stawka śmieszna

Ekspertka wokalna zażartowała, że nie ma się czego obawiać, ponieważ otrzymuje emeryturę.

Myślę, że jak każdego dotknęła mnie inflacja. Ja mam bardzo wysoką emeryturę. 1300 złotych. Rzeczywiście nie wiem co robić z kasą.

Emerytury gwiazd. Rodowicz, Cugowski i Rynkowski muszą dorabiać, żeby przeżyć

Okazuje się, że wybawieniem w czasach drożyzny są jednak warsztaty i konkursy wokalne, dzięki którym Elżbieta Zapendowska może dorobić do emerytury. Trzeba jednak przyznać, że stawka nie jest wygórowana.

Lekcje u mnie w ogóle nie kosztują, ponieważ ja nie udzielam lekcji. Natomiast mam takie dwie grupy ludzi, z którymi pracuję na co dzień. Uczestniczę w warsztatach, które mają swoje stawki. Uczestniczę w różnych konkursach. Zarabiam poza emeryturą, bo inaczej już by mnie nie było. Może to zaskoczy wszystkich, ale w Domu Kultury dostaję 100 złotych za godzinę. To jest stawka śmieszna - dodała Elżbieta Zapendowska.

Zapendowska odpowiada Górniak. "Nie będę się babrać w nieczystościach"

Cały wywiad z Elżbietą Zapendowską w najbliższym wydaniu programu "Marcin Śpiewa z Gwiazdami" na antenie Radia PRL (Polish Radio London) zostanie wyemitowany w czwartek 9 czerwca o godzinie 22:00.

Zapendowska o szansach Krystiana Ochmana na Eurowizji. Ma jedno "ale"