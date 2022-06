Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Elżbieta Zapendowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych polskich krytyczek muzycznych i ekspertek od emisji głosu. Była jurorka "Idola" i "Must be the music. Tylko muzyka" ma swoje wieloletnie związki także z opolskim festiwalem. W 1977 roku Zapendowska założyła Opolskie Studio Piosenki, a jej późniejsi wychowankowie wielokrotnie odnosili sukcesy na ogólnopolskich festiwalach. Wśród uczennic Elżbiety Zapendowskiej w Opolu była także Doda. Postanowiliśmy spytać ekspertkę, co sądzi na temat zbojkotowania wokalistki przez TVP.

Doda nie zaśpiewa w Opolu! "Żona pana Kurskiego pała do mnie jakąś niechęcią"

Elżbieta Zapendowska: Kiedy polityka i konflikty z władzą wkraczają w życie artystyczne - to jest marne

Tuż przed Polsat SuperHit w Sopocie Doda wyznała, że jej ban w TVP wynika z osobistej niechęci żony prezesa Jacka Kurskiego do jej osoby. Tym rewelacjom zaprzeczył jednak informator z Woronicza, który stwierdził, że piosenkarka przez swój wulgarny styl życia nie jest mile widziana w TVP. Teraz do sprawy odniosła się jej była nauczycielka.

Doda to kolorowy ptak. Bardzo wyrazisty i kontrowersyjny, a estrada kocha takich ludzi. Kiedy polityka i konflikty z władzą wkraczają w życie artystyczne - to jest marne. To jest godne pożałowania. Doda powinna być na festiwalu. W jakiejkolwiek formie. Powinna być zapraszana. To jest kolorowy ptak polskiego rock'n'rolla w połączeniu z popem - stwierdziła Elżbieta Zapendowska.

Cały wywiad z Elżbietą Zapendowską w najbliższym wydaniu programu "Marcin Śpiewa z Gwiazdami" na antenie Radia PRL (Polish Radio London) zostanie wyemitowany w czwartek 9 czerwca o godzinie 22:00.

