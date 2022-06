Więcej ciekawych newsów o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Joanna Opozda jakiś czas temu ujawniła, że zdecydowała się na sporą inwestycję, jaką jest dom pod Warszawą. Aktorka nie zwalnia tempa i jako samodzielna mama łączy wiele obowiązków naraz. Po imprezach branżowych wraca do syna, który jest jej oczkiem w głowie. Vincent rośnie jak na drożdżach i mimo że znana mama nie zdecydowała się na to, by pokazać jego twarz, regularnie publikuje z nim zdjęcia. Najnowsze z nich wprawiło internautów w zachwyt.

Joanna Opozda na zdjęciu z synem. Kadr zachwycił internautów: Jesteś piękną kobietą

Joanna Opozda opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, na którym z czułością przytula do siebie Vincenta. Gwiazda tego dnia miała na sobie mini sukienkę w kwiatowy wzór z falbankami na dole, którą zestawiła z beżowymi szpilkami. W takiej stylizacji młoda mama wyglądała obłędnie, a po ciążowych kształtach nie ma ani śladu.

Mamuśka - podpisała zdjęcie aktorka dodając emotikonę złączonych serc.

W komentarzach fani zasypali aktorkę komplementami na temat jej wyglądu. Nie zabrakło i ciepłych słów w stronę Vincenta.

Wow. Piękna.

Sexy mamuśka napisała Agnieszka Mrozińska.

Jesteś piękną kobietą o wspaniałym uśmiechu - pisali inni.

Trudno nie zgodzić się z internautami. Gwiazda ma za sobą połóg i sporo zawirowań w życiu, ale jak widać macierzyństwo i ogrom miłości, jaki się z tym wiąże, jej służy. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.