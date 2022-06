Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Na temat rozstania Shakiry i Gerarda Pique krąży wiele plotek. Pojawiły się informacje, że piłkarz miał mieć problemy z wiernością i dopuścił się zdrady z 20-letnią hostessą. Tym informacjom zaprzecza jednak dziennik "El Periódico", który stwierdził, że to piłkarz podjął decyzję o rozstaniu i para żyje osobno już od trzech miesięcy. W kuluarach plotkuje się również, że gwiazda i sportowiec przez lata żyli w otwartym związku. Shakira nie odnosi się do tych spekulacji dotyczących zakończenia związku. Zamiast tego, zamierza skupić się na dzieciach i sobie, ale nie w Hiszpanii. Jak się okazuje, artystka planuje zamieszkać na stałe w Miami, gdzie ma willę. Jej plany mogą jednak spalić na panewce. Pique nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale raczej nie zamierza żegnać się z synami.

Shakira chce zmienić miejsce zamieszkania. To może nie być takie proste. Pique nie powiedział ostatniego słowa

Shakira ma źle znosić rozstanie, o czym opowiedziała jej siostra. Jak donoszą hiszpańskie media, artystka zamierza zmienić środowisko. Planuje z synami wyprowadzkę z Hiszpanii i zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych. W Miami gwiazda ma imponującą rezydencję, której cena szacowana jest na 16 mln dolarów. Wokalistka może liczyć na wszelkie wygody. Wewnątrz domu znajduje się sześć sypialni, basen, siłownia, a nawet prywatne molo z zapierającym dech w piersi widokiem.

Gwiazda i Gerard Pique, mimo że nie zdecydowali się na ślub, wspólnie wychowują dwójkę synów. Dziewięcioletni Milan i siedmioletni Sasha są związani z obojgiem rodziców. Mając na uwadze fakt, że gwiazda zamierza się wyprowadzić, to może nie spodobać się jej byłemu partnerowi. Jak informuje portal Eltiempo, Gerard nie zamierza tracić kontaktu z dziećmi. Piłkarz musi wyrazić zgodę na wyprowadzkę dzieci z kraju. Już teraz plotkuje się o sądowej batalii i walce o prawa do opieki nad dziećmi. Hiszpańscy eksperci już teraz twierdzą, że tamtejsi sędziowie najprawdopodobniej nie zezwolą na wywiezienie dzieci do Stanów Zjednoczonych.

Chłopcy uczą się w Hiszpanii i tu mają znajomych. Na niekorzyść wokalistki wpływa również fakt, że cały czas ciągną się za nią problemy związane z oskarżeniami o oszustwa podatkowe, których rzekomo miała dopuścić się w Hiszpanii.