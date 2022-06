Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Denise Richards to aktorka, która ma na swoim koncie kilka sukcesów. Największym z nich z pewnością jest rola w filmie "Świat to za mało", w którym zagrała dziewczynę Jamesa Bonda. Popularność przyniosło jej także małżeństwo z Charlie Sheenem w 2002 roku. Niestety, para rozwiodła się raptem trzy lata później. Młodsi widzowie lepiej znają Richards z reality-show "The Real Housewives of Beverly Hills", w którym wzięła udział w 2019 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, co teraz słychać u Denise.

Zobacz wideo Po Hollywood krążą różne teorie spiskowe

Piotr Fronczewski kończy 76 lat. Bywało burzliwie. Żona wybaczyła mu romans

Denise Richards naprawiła relacje z córką i wciąż występuje przed kamerą

Pod koniec zeszłego roku media obiegła informacja, że córka Richards i Charliego Sheena zamieszkała z ojcem. Sami powiedziała wtedy, że wyprowadziła się z "piekielnego domu". Opowiedziała również, jak życie z mamą źle wpłynęło na jej kondycję psychiczną. Niedawno jednak nastolatka zamieściła wspólne zdjęcie z Denise z okazji Dnia Matki. Do fotografii dołączyła chwytający za serce komentarz, który jest dowodem na to, że ich relacje są już dużo lepsze.

Szczęśliwego Dnia Matki. Bardzo cię kocham. Nie masz pojęcia, jak jestem wdzięczna, że jesteś w moim życiu.

Obecnie Denise cały czas pracuje jako aktorka. W ostatnim czasie nie zagrała w żadnym kasowym hicie. Niemniej, występuje w serialu telewizyjnym "Paper Empire" i wcieliła się w drugoplanową rolę w filmie "Love Accidentally". Gdy zajrzymy na jej Instagram, w oczy rzuci się duża ilość zdjęć zwierząt, które darzy ogromną miłością. Nie brakuje też wspólnych fotografii z jej obecnym mężem Aaronem Phypersem, z którym stanęła na ślubnym kobiercu w 2018 roku.

Warto też dodać, że Denis jakiś czas temu zaapelowała w mediach społecznościowych do swoich fanów o wspieranie finansowe Ukrainy. W naszej galerii znajdziecie więcej aktualnych zdjęć gwiazdy.

Jonah Hill nie przypomina siebie z początku kariery. Spektakularnie schudł