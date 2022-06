Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Książę William "kiedyś" zostanie królem, ale wszyscy i tak już patrzą na jego najstarszego syna. Książę George ma tylko osiem lat, ale to na jego głowie znajdzie się za kilka dziesięcioleci korona. Sprawdzamy, jak on i jego rodzeństwo będą wyglądali, kiedy przejmą władzę w Wielkiej Brytanii - o ile monarchia będzie jeszcze wtedy istniała. Za pomocą sprytnej aplikacji FaceApp udało nam się mocno postarzyć dzieciaki - George'a, Charlotte i Louisa. Zapnijcie pasy, bo będzie się działo.

Książę Louis

Najmłodszy z trójki rodzeństwa, pięcioletni książę Louis, wyrasta na największą gwiazdę dynastii Windsorów. Chłopiec dał prawdziwy popis podczas obchodów Platynowego Jubileuszu, entuzjastycznie machając do fanów i robiąc z balkonu takie miny, że konieczna była pedagogiczna interwencja jego matki. Buntowniczy charakter księcia Louisa przypomina coraz bardziej księcia Harry'ego z dziecięcych i nastoletnich lat. Jeśli jednak młodszy syn księcia Williama rzeczywiście upodobni się do stryja, to wyłącznie z charakteru. Na postarzonym zdjęciu ma co prawda delikatnie rudawe, ale za to bardzo bujne i zupełnie proste włosy. Gęsty zarost skutecznie zasłania także silne geny Windsorów, więc jeśli książę Luis, podobnie jak stryj, chciałby kiedyś rozpocząć życie z dala od kontrolujących członków rodziny, wystarczy, że zapuści brodę.

Książę Louis na starość Fot. AP / Agencja Gazeta

Książę George

Książę George za to w obydwu wersjach wygląda jak kopia swojego ojca. Chociaż księciu Williamowi brakuje co prawda jeszcze kilku lat, aby doczekać się siwych włosów, nos, uśmiech, spojrzenie mają identyczne. Jeśli starszy syn księcia Williama faktycznie przejmie kiedyś po nim tron, niewykluczone, że nie trzeba będzie zmieniać podobizny króla na banknotach. Jak na razie chłopiec ma jedno, swoją drogą urocze, zmartwienie w związku z ewentualnym dostąpieniem tego tytułu - zapytał rodziców, czy jako król nadal będzie mógł chodzić na piłkę nożną.

Książę George Fot. AP / Agencja Gazeta

Księżniczka Charlotte

Wygląd najmłodszej córki księżnej i księcia Cambridge to prawdziwa genetyczna zagadka. O ile rzeczywiście można wierzyć skuteczności FaceApp (a zakładamy, że można), to dziewczynka, która dziś jest identyczna jak jej prababcia w młodości, za kilkadziesiąt lat będzie kopią swojej mamy. Postarzone zdjęcie księżniczki Charlotte może również odpowiedzieć na frapujące fanów brytyjskiej rodziny królewskiej pytania - jak księżna Kate wyglądałaby w blond włosach i jak prezentuje się bez makijażu. Naszym zdaniem w obydwu wersjach pięknie!

Księżniczka Charlotte Fot. AP / Agencja Gazeta

