Wielkimi krokami zbliża się 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. TVP ogłosiła już część nazwisk artystów, którzy pojawią się na deskach legendarnego opolskiego amfiteatru. Wśród artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji festiwalu, wymienia się m.in. Viki Gabor, Marylę Rodowicz, Nataszę Urbańską, Golec uOrkiestrę, Justynę Steczkowską i Sławka Uniatowskiego. Emocje może jednak wzbudzić występ Mai Hyży. Piosenkarka jest bowiem w zaawansowanej ciąży.

Maja Hyży jest już po próbach do tegorocznego opolskiego festiwalu. Wokalistka wystąpi w koncercie "Od Opola do Opola", który transmitowany będzie 17 czerwca. Redakcja Plotka dowiedziała się, że podczas festiwalu obecny będzie partner artystki Konrad Kozak. Sęk w tym, że Hyży ma wyznaczony termin porodu na drugiego lipca, a to dosłownie dwa tygodnie po festiwalu. Wyjście na scenę, zwłaszcza tak legendarną jak opolska, wiąże się jednak z dużym stresem i emocjami, dlatego też pod amfiteatrem mają czekać w gotowości karetki pogotowia. Wszystko przecież może się zdarzyć i nie wykluczone, że córka Mai i Konrada będzie Opolanką.

Maja Hyży Fot. arch. prywatne/ Maja Hyży

Sama Maja wydaje się jednak zrelaksowana. Na Instagramowym koncie zamieściła nawet zdjęcia z festiwalowych prób, żartując, że jeden z wykonawców być może będzie musiał odebrać poród.

Próby, próby, próby. Kogo obstawiacie, że odbierze poród w Opolu? - dodała ze śmiechem Maja Hyży.

Maja Hyży, screen Fot. Instagram.com/majahyzy

Trzeba przyznać, że wieloletnia historia opolskich festiwali nie zna jeszcze porodu w trakcie imprezy. Z pewnością byłoby to szeroko omawiane wydarzenie. Dodajmy, że Maja Hyży i Konrad Kozak spodziewają się swojego drugiego dziecka. Ich córka Antonina będzie więc miała siostrę. Dodatkowo piosenkarka ma jeszcze synów-bliźniaków, Wiktora i Aleksandra, ze związku z wokalistą Grzegorzem Hyżym.

