Johnny Depp założył TikToka! Opublikował pierwszy filmik. Nie mogło być bardziej wzruszająco

Johnny Depp po głośnym procesie z Amber Heard wrócił do działalności medialnej i opublikował pierwsze wideo na TikToku. Jego konto bez żadnych filmików obserwowało już ponad pięć milionów obserwatorów, a pierwszy wpis spotkał się z pozytywnym odbiorem. Fani skomentowali filmik, który był podsumowaniem ostatnich kilku miesięcy z życia aktora.

Johnny Depp dziękuje fanom za wsparcie w filmiku na TikToku. "Szliśmy razem tą drogą"

Aktor po głośnym procesie wrócił do działalności w mediach społecznościowych i wstawił film na TikToka. Materiał jest montażem w starym, hollywoodzkim stylu i przedstawia fanów aktora, którzy mimo kontrowersyjnych wydarzeń ostatnich miesięcy nadal go wspierają. Na nagraniu widać Johnny'ego Deppa pozdrawiającego wielbicieli i machającego do nich z okna luksusowego auta. W dalszej części wideo widać, jak mężczyzna realizuje się także w roli muzyka. Niedawno nawiązał współpracę z Jeffem Beckiem, z którym ostatnio koncertował. Panowie szykują razem także album, który światło dzienne ujrzy już w lipcu 2022 roku. Opis pod filmikiem był także istotną częścią całego wpisu. Aktor podziękował w nim fanom za wsparcie.

Do wszystkich moich najcenniejszych, lojalnych i wspierających fanów. Byliśmy wszędzie razem, widzieliśmy wszystko razem. Szliśmy razem tą drogą. Zrobiliśmy razem właściwą rzecz. To wszystko dlatego, że wam na tym zależało. A teraz wszyscy razem idziemy naprzód. Jesteście, jak zawsze, moimi pracodawcami, i po raz kolejny muszę wam wszystkim podziękować. Dziękuję - podkreślił Johnny Depp.

Fani pod wpisem nie szczędzili mu miłych słów. Pisali:

Legendy nie da się złamać - napisał internauta z Polski.

Dobra robota, Johnny! Mam nadzieję, że zobaczę cię w następnych "Piratach z Karaibów".

Wyrok ws. "procesu dekady" Amber Heard i Johnny'ego Deppa

Pierwszego czerwca 2022 roku po sześciu tygodniach zeznań i ciągłych przepychanek byłych partnerów w sądzie ława przysięgłych uznała, że Amber Heard zniesławiła Johnny'ego Deppa w artykule, który napisała dla "The Washington Post". W związku z tym kobieta jest zmuszona zapłacić mu 15 milionów dolarów odszkodowania.

Myślicie, że aktor po głośnym procesie skupi się teraz na działalności w mediach społecznościowych?