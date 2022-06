Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Shakira i Gerard Pique poznali się 12 lat temu i od tego czasu uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par w show-biznesie. Dlatego wiadomość o ich rozstaniu zszokowała zarówno fanów piosenkarki, jak i piłkarza. Każdego dnia do mediów trafiają nowe szczegóły dotyczące ich relacji oraz powodów rozpadu związku.

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Gerard Pique spotykał się z mamą jego kolegi z klubu? To właśnie ich miała na gorącym uczynku przyłapać Shakira

Początkowo uważano, że głównym powodem rozpadu związku Shakiry i Gerarda Pique była zdrada ze strony mężczyzny. Zagraniczne media ujawniły, z kim miał się spotykać piłkarz.

To młodsza dziewczyna, po dwudziestce. Studiuje i pracuje jako hostessa. Jej pojawienie się w życiu Gerarda doprowadziło do tego, że on i Shakira są teraz w separacji - donosi dziennik "El Periodico".

Następnie ta sama gazeta dotarła do informacji, że piłkarz i piosenkarka zmagali się z problemami już od dłuższego czasu, a od trzech miesięcy żyli w separacji. To właśnie wtedy Pique miał się wyprowadzić z ich wspólnego domu i przenieść do apartamentu w Barcelonie.

Co więcej, to właśnie on miał podjąć decyzję o rozstaniu. Osoby z jego bliskiego otoczenia twierdzą, że mężczyzna zdecydował się na ten krok, ponieważ uczucie, które łączyło go do tej pory z Shakirą, zwyczajnie się wypaliło.

To jednak nie koniec informacji o ich związku. Jak czytamy na stronie infomercado.pe, Pique oprócz spotkań z młodszą o kilkanaście lat hostessą widywał się również z mamą Pablo Gaviego, czyli kolegi z klubu FC Barcelona. Rzekomo to właśnie ich Shakira przyłapała na gorącym uczynku.

Shakira ciężko przechodzi rozstanie z Pique. Jej siostra ujawniła, w jakim jest stanie

