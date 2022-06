Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Wiele wskazuje na to, że Helena Englert, tak jak rodzice wybierze karierę aktorską. 21-latka ma już na swoim koncie kilka występów w popularnych serialach. Oglądać mogliśmy ją między innymi w "Barwach szczęściach", "Diagnozie" czy "Wojennych dziewczynach". Helena jest też aktywna w mediach społecznościowych. Na InstaStories właśnie zaskoczyła fanów metamorfozą.

Zobacz wideo Beata Ścibakówna opowiada o córce

Meghan Markle promienieje na zdjęciu z urodzin Lilibet. Chociaż nie wszyscy przyszli

Helena Englert zaszalała z metamorfozą wyglądu

Helena na swoim profilu chętnie publikuje zdjęcia z podróży i spotkań z przyjaciółmi. Młoda celebrytka lubi też chwalić się efektami eksperymentowania z wyglądem. Jeszcze pół roku temu na fotografiach prezentowała się w blond włosach, które opadały jej do ramion. Później znacznie je skróciła i nieco rozjaśniła.

Teraz jednak przeszła prawdziwą metamorfozę. Helena opublikowała InstaStories, na którym pokazała się w bardzo krótkiej fryzurze i mocnym makijażu. Wyraźnie widać też, że zdecydowała się na ciemniejszy kolor włosów.

Helena Englert instagram.com/ helena_englert

Przypomnijmy, że Helena Englert w 2019 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła studia na Tisch School of the Arts. To bardzo prestiżowa szkoła, której absolwentami są m.in. Woody Allen, Martin Scorsese czy Adam Sandler. Niestety pandemia zmusiła młodą artystkę do powrotu do Warszawy. Od tego momentu córka wybitnych aktorów od czasu do czasu widywana jest na uroczystych premierach filmów i sztuk teatralnych. Zawsze wtedy budzi zainteresowanie mediów.

Joanna Przetakiewicz oszczędza ze względu na inflację. "To jest to przerażające"