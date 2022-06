Martha Louise to norweska księżniczka, czwarta w kolejce do tronu. Przez ostatnie lata kobieta mocno przeżyła samobójczą śmierć byłego męża. Pomógł jej przez to przejść amerykański szaman. Teraz księżniczka się z nim zaręczyła.

6 Fot. Instagram.com/iam_marthalouise Otwórz galerię Na Gazeta.pl