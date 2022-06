Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Meghan Markle i książę Harry przez ostatnie dni brali udział w Platynowym Jubileuszu królowej Elżbiety II. Pierwszy raz od narodzin Lilibet mieli okazję podróżować do Wielkiej Brytanii w pełnym, czteroosobowym składzie, jednak wygląda na to, że postanowili opuścić kraj jeszcze przed zakończeniem uroczystości. Para już w niedzielę 5 czerwca była widziana na lotnisku w Santa Barbara w Kalifornii. Mieli wylecieć z Wielkiej Brytanii godzinę przed niespodziewanym wystąpieniem królowej Elżbiety II na balkonie.

Zobacz wideo Dziwne obyczaje panujące wśród rodziny królewskiej

Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę

Lilibet otrzymała wyjątkowe prezenty z okazji pierwszych urodzin

Po wylądowaniu prywatnego samolotu Meghan i Harry byli widziani w towarzystwie ekipy, która pomogła im zapakować bagaże do samochodu. Wygląda na to, że rodzina królewska nie zapomniała o pierwszych urodzinach Lilibet, które obchodziła 4 czerwca. Z tej okazji rodzina królewska wręczyła jej kilka upominków, co możemy wywnioskować na podstawie zdjęć.

W jednej z paczek można było zauważyć drewnianą huśtawkę oraz niebieską hulajnogę. Niemal identyczną otrzymali książę William i księżna Kate w ramach prezentu ślubnego od Camilii i Karola. Zabawka przypadła do gustu dzieciom pary książęcej, czego możemy się domyślać po zdjęciu George'a z 2016 roku.

Meghan Markle po raz pierwszy pokazała córkę. Lilibet Diana to wykapany tata

Wiadomo, jakie są dzieci Harry'ego i Meghan

Ostatnio fryzjer i bliski przyjaciel Meghan Markle zdradził, że Archie jest bardzo dobrze wychowanym chłopcem. Lilibet ma dopiero rok, dlatego nie może o niej zbyt dużo powiedzieć, ale uważa, że jest pięknym dzieckiem.