Zobacz wideo Joanna Opozda o nieprzespanych nocach, pomocy przy synu i stresie po ciąży

We wtorek, 7 czerwca odbył się piknik organizowany przez markę Sinsay. Na wydarzenie tłumnie przybyli celebryci. Wielu z nich zabrało ze sobą pociechy. Na evencie pojawiły się między innymi Joanna Opozda i Maja Hyży. Była żona piosenkarza pozowała na ściance wraz z córką Antoniną. Uwagę zwracała jednak jej nietrafiona stylizacja.

Joanna Opozda na sportowo, Maja Hyży przeniosła się do lat 90. Gwiazdy na evencie marki odzieżowej

Maja Hyży niebawem powita na świecie czwarte dziecko. Wokalistka ani na chwilę nie zwalnia jednak tempa. Ostatnio zabrała córkę na event organizowany przez markę odzieżową. Piosenkarka zaszalała ze stylizacją. Kolorowy look okazał się jednak nie do końca trafiony. Artystka miała na sobie obcisłą pomarańczową sukienkę, która podkreślała jej ciążowe kształty. Niestety, Maja Hyży postanowiła zestawić ją ze wzorzystą koszulą w stylu lat 90., którą nonszalancko przewiązała w pasie. Stylizacji nie pomogły też dodatki, które przywodziły na myśl plastikowe akcesoria dla małych dziewczynek. Do stroju kompletnie nie pasowały również buty z biżuteryjną aplikacją. Wydaje się, że gdyby wokalistka kierowała się zasadą "mniej znaczy więcej", wypadłaby znacznie lepiej.

Maja Hyży AKPA

Maja Hyży Instagram/ majahyzy

Na pikniku pojawili się również: Rafał Maślak z żoną i dziećmi, Agnieszka Mrozińska oraz Joanna Opozda. Mama małego Vincenta postawiła na sportowy look. Zdjęcia stylizacji gwiazd znajdziecie w naszej galerii na górze strony.