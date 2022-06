Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Trwające od 2 do 5 czerwca obchody 70 lat panowania królowej Elżbiety II na brytyjskim tronie były okazją do pierwszej oficjalnej wizyty księcia Harry'ego i Meghan Markle w Wielkiej Brytanii od ich głośnej wyprowadzki w 2020 roku. Wydarzenie było o tyle szczególne, że w rodzinnych stronach ojca pierwszy raz pojawiła się również córka pary, Lilibet, która 4 czerwca skończyła rok. Rodzice wyprawili dziewczynce tego dnia imprezę w posiadłości Frogmore Cottage, gdzie zatrzymali się w trakcie pobytu.

Meghan Markle i książę Harry pokazali zdjęcia z urodzin Lilibet

Jak informuje "The Sun", impreza Lilibet miała charakter nieformalnego garden party z przekąskami i licznymi zabawami dla dzieci. Na wydarzenie zaproszona została oczywiście prababcia dziewczynki, a także Zara Tindall, córka księżnej Anny, z mężem czy ojciec chrzestny syna Meghan Markle i księcia Harry'ego, Charlie Van Straubenzee. W uroczystości brali udział także przyjaciele pary. Choć nie jest jasne, kto dokładnie stawił się w sobotę we Frogmore Cottage, media rozpisują się przede wszystkim o nieobecności księcia Williama i księżnej Kate, którzy nie mieli jeszcze okazji, aby poznać Lilibet. Z informacji, do których dotarł "Entertainment Tonight" wynika, że brat księcia Harry'ego i jego żona już wcześniej mieli na tego dnia zaplanowany wyjazd do Walii związany z obchodami Platynowego Jubileuszu.

Mimo że starszy syn księcia Karola i jego żona mieli realny powód, aby nie pojechać na spotkanie z Meghan Markle i księciem Harrym, ich nieobecność na przyjęciu Lilibet nie uciszy niestety plotek o domniemanym konflikcie. Podobnie jak fakt, że księżną Kate i Meghan Markle podczas piątkowego nabożeństwa w kościele świętego Pawła usadzono po przeciwległych stronach sali. Scysje między braćmi i ich żonami miały rozpocząć się jeszcze przed ślubem Sussexów w 2018 roku.

Z księciem Williamem i księżną Kate czy też bez nich Meghan Markle zdawała się świetnie bawić na imprezie córki i z radością uśmiechała się do obiektywu. W sieci pojawiły się bowiem zdjęcia z wydarzenia, które są też jednymi z nielicznych fotografii, na których można dokładnie przyjrzeć się Lilibet. Dziewczynka odziedziczyła po ojcu rude włosy i jest do niego niezwykle podobna.