Patryk Jaki szóstego czerwca podczas obrad Europarlamentu pojawił się w kraciastej marynarce, do której dobrał jasne spodnie z gumką w pasie. Dół stylizacji do złudzenia przypominał dres, w jakim najczęściej się ćwiczy. Poseł po wielu poradach modowych od internautów postanowił wybronić formalną stylizację do pracy. Jako dowód opublikował zdjęcie na Twitterze, które ukazało jego zestaw w całej okazałości. Jednak te próby na nic się zdały. Internauci dobitnie podkreślili, że taki zestaw nie jest odpowiedni do pracy w Europarlamencie.

Patryk Jaki broni pechowej stylizacji, w której pokazał się w Europarlamencie

Patryk Jaki popełnił modowy post na Twitterze, w którym odniósł się do licznych publikacji na temat jego wyglądu w Europarlamencie. Podkreślił, że nie miał na sobie spodni dresowych. Dodał, że wybrany przez niego model spodni jest w zestawie z marynarką, ale tego dnia włożył jedynie dół.

Zazwyczaj nie komentuję głupot, ale nie, nie mam na sobie spodni "dresowych" tylko garniturowe (z gumką). Foto "wycięte w połowie" (aby nie było widać całych spodni) - napisał polityk.

Polityk na potwierdzenie swoich słów opublikował zdjęcia innych modeli tego typu spodni i zastanawiał się, skąd bierze się taka moda na lato. Mimo wszystko taki trend musiał mu się spodobać, bo postanowił go wykorzystać.

Dlaczego to nie dresy i skąd na lato bierze się taka moda - pytajcie mądrzejszych od mnie.

Patryk Jaki broni pechowej stylizacji, w której pokazał się w Europarlamencie Fot. Twitter/ @PatrykJaki

W komentarzach internauci mieli o wiele mniej zrozumienia dla dress code’u polityka:

Ani sportowa, ani elegancja.

Spodnie garniturowe z gumką. Słodko. Dress code właśnie popełnił samobójstwo. Marynarkę z krótkim rękawem też by pan ubrał?

Można to odzobaczyć? A tłumaczą się winni - czytamy.

Co myślcie o tego typu modzie, mając na uwadze prezencję w Europarlamencie?