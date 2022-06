Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zapamiętaliśmy ich z nastoletnich, a często nawet dziecięcych ról. Na nowe odcinki seriali z ich udziałem czekało się z utęsknieniem, a filmowe pozycje były świetnym urozmaiceniem rodzinnych wieczorów czy spotkań w gronie przyjaciół. Co słychać u dzieciaków, które kariery rozpoczynały w produkcjach Disneya dziesięć i 15 lat temu? Sprawdzamy.

Te gwiazdy zaczynały kariery w show-biznesie jako dzieci. Ale wyrośli!

Zendaya stała się prawdziwą gwiazdą Hollywood

Zendaya zadebiutowała w produkcji Disneya "Taniec rządzi" i od razu zyskała sympatię fanów. W latach 2010-2013 wcielała się w rolę jednej z głównych bohaterek - Rocky. Aktorka dawała prawdziwy popis umiejętności tanecznych, a nastoletnia przygoda w telewizji szybko okazała się być sposobem na życie.

Dziś Zendaya jest prawdziwą gwiazdą Hollywood i może się pochwalić doświadczeniem w najpopularniejszych pozycjach filmowych i serialowych ostatnich lat. Jedną z przełomowych ról okazała się dla niej Rue z "Euforii". Oprócz tego mogliśmy ją oglądać jako Chani w "Diunie" czy jako MJ w "Spidermanie". To właśnie na planie Marvela poznała swoją miłość - Toma Hollanda.

Bella Thorne robi karierę, ale nie taką, jakiej się spodziewaliśmy

Wracamy jeszcze na chwilę wspomnieniami do "Taniec rządzi". Bella Thorne i Zendaya od razu po castingu złapały świetny kontakt i choć miały być dla siebie konkurencją, zaprzyjaźniły się. Odtwórczyni roli Cece była "tą szaloną" i również cieszyła się sympatią. Fani zwiastowali jej prawdziwą karierę.

Bella Thorne na przestrzeni ostatnich lat nie przebiła się jednak do kasowych produkcji. Miała okazję zagrać w kilku mniej prestiżowych. takich jak "Opiekunka" czy operze mydlanej "Famous in Love". W 2019 roku poinformowała, że we współpracy z PornHubem zacznie reżyserować filmy dla dorosłych, a w 2020 roku założyła konto na OnlyFans.

Bella Thorne Instagram @bellathorne

Martina "Tini" Stoessel postawiła na karierę muzyczną

W latach 2012-2015 nastolatkowie z całego świata jak najszybciej wracali ze szkoły, aby zdążyć na najnowsze odcinki "Violetty". W rolę głównej bohaterki, której nie brakowało rozterek miłosnych, wcieliła się kilkunastoletnia wówczas Martina Stoessel. Był to początek kariery argentyńskiej gwiazdy. W 2017 roku wystąpiła w "Soy Luna" i "Las Estrellas", wcielając się w samą siebie.

Violetta: Koncert (Violetta: Event), reż. Matthew Amos Fot. materiały prasowe

Dziś serialowa Violetta podbija biznes muzyczny pod pseudonimem Tini. Jej wizerunek jest zdecydowanie bardziej odważny. Ma za sobą dwie solowe trasy koncertowe i stworzyła własną linię ubrań. Oprócz tego perfekcyjnie sprawdza się w roli trenerki i jurorki w argentyńskiej odsłonie "The Voice".

Martina 'Tini' Stoessel https://www.instagram.com/p/CNGaxpjHzE-/

Miley Cyrus zerwała z grzecznym wizerunkiem

"Hannah Montana" do dziś cieszy się ogromną popularnością na całym świecie - choć produkcja zakończyła się wiele lat temu, fani chętnie wracają do starych odcinków serialu. Miley Cyrus przedstawiała historię nastolatki, która marzy o życiu gwiazdy estrady, ale jednocześnie pragnęła pozostać zwykłą dziewczyną. W tajemnicy przed przyjaciółmi starała się zatem prowadzić podwójne życie, co - oczywiście - nie mogło się udać w 100 procentach.

Hannah Montana mat. prasowe

Po zakończeniu emisji serialu Miley Curys diametralnie zmieniła swój słodki wizerunek. W 2013 roku zaczęła publikować wulgarne zdjęcia, a jej teledysk do "Wrecking ball" wzbudził wiele kontrowersji. Na koncertach występowała - i w sumie nadal występuje - półnago. W jednym z wywiadów na łamach "Harper’s Bazaar" wyznała, że był to pewien sposób wyzwolenia. W 2018 roku wyszła za australijskiego aktora Liama Hemswortha, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu - wzięli rozwód już po dwóch latach. Obecnie stawia na rozwój kariery muzycznej i koncertowanie.

Miley Cyrus Instagram @mileycyrus

Dylan i Cole Sprouse po latach mówią o brudach Disneya

W wieku 13 lat Dylan i Cole Sprouse wcielili się w role bliźniaków z serialu "Nie ma to jak hotel", a później "Nie ma to jak statek". Chłopcy byli swoimi całkowitymi przeciwieństwami, ale to właśnie tę mieszankę pokochali fani.

Dylan i Cole Sprouse RON TOM / East News

Jednak to życie nie było tak kolorowe, jakby mogło się wydawać. Bliźniacy w wieku 18 lat zerwali współpracę z gigantem, a w rozmowie z "The Times" Cole Sprouse zdradził, że ich koleżanki z planu były seksualizowane od najmłodszych lat. Aktor na przestrzeni ostatnich lat zagrał między innymi w "Riverdale" czy "Trzech krokach od siebie". Jego brat wystąpił w "After" czy "Turandot". Bliźniacy ukończyli NYU, Cole na kierunku nauk humanistycznych, natomiast Dylan na wydziale projektowania gier komputerowych. W ostatnich tygodniach częściej opowiadają o swojej mało kolorowej przeszłości pod skrzydłami Disneya.

Cole i Dylan Sprouse AP

Selena Gomez opowiada o trudach związanych z byciem nastoletnią gwiazdą

Ashley Tisdale zajęła się projektowaniem wnętrz

Ashley Tisdale zdobyła popularność dzięki roli Sharpay Evans w "High School Musical". Już w wieku ośmiu lat stała się gwiazdą Brodwayu w "Nędznikach", a wśród młodzieży zasłynęła dzięki rolom w produkcjach Disneya. Na koncie ma między innymi występ jako Maddie z "Nie ma to jak hotel".

Ashley Tisdale Instagram @ashleytisdale

Prywatnie aktorka jest żoną Christophera Frencha i ma rocznego synka - Jupitera Iris. Zniknęła jednak z ekranów - możemy usłyszeć jej głos w kilku kreskówkach. Ashley Tisdale skupiła się na karierze projektantki wnętrz oraz pracy influencerki na Instagramie.

Ashley Tisdale Instagram @ashleytisdale

Ross Lynch jako musicalowy aktor

Jeszcze kilka lat temu fani poznali go dzięki serialowi "Austin i Ally", w którym zagrał jedną z głównych ról obok Laury Marano. Aktor ukochał sobie musicalowe postacie w Disneyu i mogliśmy go oglądać także w obu odsłonach "Teen Beach Movie".

Dziś Ross Lynch rozwija karierę muzyczną i nie ma co się dziwić. To ona towarzyszyła mu od najmłodszych lat i była ściśle powiązana z otrzymywanymi rolami. Nie oznacza to jednak, że na dobre zerwał z aktorstwem. Piosenkarz zagrał Harveya w Netfliksowej odsłonie "Sabriny".

Ross Lynch Instagram @ross_lynch