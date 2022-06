Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Angelina Jolie i Brad Pitt przez 11 lat byli najgorętszą parą Hollywood, a informacje o ich rozwodzie rozgrzewały opinię publiczną jeszcze bardziej niż plotki o romansie. Mimo że Jolie złożyła pozew w 2016 roku, małżeństwem przestali być oficjalnie dopiero w 2019 roku. Najprawdopodobniej niebawem ponownie spotkają się w sądzie z powodu sporu o znajdującą się na południu Francji winnicę, która do tej pory była własnością ich obydwojga. Z informacji przekazanych przez "Daily Mail" wynika, że Jolie miała sprzedać należącą do niej połowę posiadłości z chęci zemsty na byłym mężu.

Brad Pitt pozwał Angelinę Jolie. Sprzedała wspólną posiadłość w odwecie?

"Daily Mail" podaje, że pozew przeciwko aktorce trafił 3 czerwca do Sądu Najwyższego w Los Angeles. Z dokumentów, do których dotarł tabloid, wynika, że Angelina Jolie w styczniu 2021 roku sprzedała rosyjskiemu oligarsze udziały do znajdującej się we francuskiej miejscowości Correns winnicy. Aktorka miała tym samym złamać zasady zawartej z byłym mężem umowy, która zakładała, że żadne z nich nie pozbędzie się swojej połowy posiadłości bez wiedzy drugiego właściciela.

W dokumentach została zawarta również informacja, że to dzięki pracy Brada Pitta winnica stała się znakomicie prosperującym biznesem i jedną z największych na świecie firm zajmujących się produkcją różowego wina. Adwokaci aktora w pozwie wytknęli Angelinie Jolie, że jej motywacją do sprzedaży posiadłości była chęć skrzywdzenia byłego męża. Informator "Daily Mail" przekazał tabloidowi, że Jolie miała dopuścić się tego czynu z zemsty na aktorze, któremu sąd przyznał niedawno równe prawa do opieki nad pięciorgiem niepełnoletnich jeszcze dzieci pary.

Angelina Jolie i Brad Pitt, którzy zaczęli spotykać się w 2005 roku, winnicę z należącym do niej zamkiem Château Miraval kupili trzy lata później. To właśnie w tym miejscu odbył się w 2016 roku ślub pary. Posiadłość liczy ok. tysiąc akrów i obecnie jej wartość wyceniana jest na 164 mln dolarów. Jak podaje BBC, Jolie i Pitt kupili winnicę za 25 mln euro.