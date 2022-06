Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Shakira i Gerard Pique uchodzili za bardzo zgraną parę, a informacja o ich rozstaniu była niemałym szokiem dla fanów. Wydawało się, że między tą dwójką wszystko układa się dobrze, ale jak się okazało, to były jedynie pozory. Ich związek od dłuższego czasu wisiał na włosku, co ujawniła siostra wokalistki. Przy okazji dodała, w jakim stanie jest Shakira. Gwiazda rzekomo miała ciężko przechodzić zakończenie związku.

Shakira ciężko przechodzi rozstanie z Pique. Jej siostra ujawniła, w jakim jest stanie

Agencja PR-owa piosenkarki wydała oświadczenie, w którym potwierdziła plotki o rozstaniu. Jednak do tej pory Shakira, ani jej były partner nie wyjawili, jakie były powody zakończenia relacji. Hiszpański "El Periodico" donosił, że nad zakończeniem związku zaważył romans, w który piłkarz wdał się z 20-letnią studentką. Pojawiły się jednak głosy, że to Gerard Pique wyszedł z inicjatywą zerwania i wyprowadził się ze wspólnego domu.

"El Periodico" skontaktował się z siostrą wokalistki. Lucy Mebarak podkreśliła, że od czasu informacji o rozpadzie związku nie widziała się osobiście z siostrą, ale wie, że ta powoli dochodzi do siebie po życiowym zawirowaniu. Gwiazda w wyniku stresu miała zmagać się z atakami paniki. Lucy wyznała, że Shakira postanowiła wylecieć z Hiszpanii, by mieć większą swobodę.

Dochodzi do siebie, jest poza krajem - wyznała siostra wokalistki.

Mebarak dodała również, że rozstanie było "możliwe do przewidzenia", co wskazuje na to, że nawet rodzina pary wiedziała, że w ich związku nie dzieje się najlepiej.