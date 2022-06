Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Ceremona wręczania "polskich Oscarów" zawsze przyciąga śmietankę polskiej branży modowej. Orły stają się też okazją do zaprezentowania się na czerwonym dywanie. Przyjrzeliśmy się stylizacjom gwiazd polskiego kina i telewizji.

Maria Dębska na czerwony dywan wybrała... czerwień. Odkrywcze?

Ten wieczór może należeć do Marii Dębskiej. Za rolę Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks" aktorka może otrzymać Orła. Niestety, jej stylizacja nie należy do udanych. Sukienka nawiązuje do małomiasteczkowych wesel i wygląda dość kiepsko. Sama forma nie jest zła, ale wszystkiego jest tutaj za dużo - satyna, prześwity i koronki. Do sukienki nie pasują też czerwone szpilki. Stylizacji niestety nie uratował ponadczasowy makijaż i elegancko ułożona fryzura. To jest modowa wpadka, ale życzymy Marii Dębskiej Orła za bardzo udaną kreację aktorską.

Maria Dębska Fot. KAPiF

Małgorzata Szumowska - w tej stylizacji był potencjał

Małgorzata Szumowska to jedna z najbardziej cenionych w Europie polskich reżyserek. Jej stylizacja miała potencjał, ale wszystko legło w gruzach przez nieudaną konstrukcję. Górna część kreacji jest bardzo niefortunna. Czuć tu wprawdzie modowe wyczucie i paryską wręcz nonszalancję. Szkoda, że nie wszystko zagrało jak powinno.

Małgorzata Szumowska Fot. KAPiF

Magdalena Koleśnik

Aktorka Magdalena Koleśnik zdecydowała się odsłonić jeszcze więcej niż Maria Dębska. Trend na prześwitujące sukienki obecny jest na wybiegach od dobrych kilku sezonów i wygląda na to, że tak pozostanie. Koleśnik postawiła na sukienkę bardzo nowoczesną i transparentną. Efekt podkreśliło też czarne body. Dobrym posunięciem był tu także delikatny makijaż i zachowawcza fryzura. Trzeba przyznać, że look aktorki jest bardzo modowy, chociaż może być niezrozumiany podczas eleganckiej gali w teatrze.

Magdalena Koleśnik Fot. KAPiF

Grażyna Torbicka kocha kino i modę. Z wzajemnością.

Grażyna Torbicka doskonale wie, jak ubrać się na uroczystą galę. Ikona telewizji pokazała się w zwiewnej, zielonej sukni z delikatnego materiału. Niby klasycznie, a jednak zgodnie z obecnymi trendami. Można śmiało stwierdzić, że moda w przypadku Grażyny Torbickiej nie ma wieku. Stylizacja jest fenomenalna. Romantyczny styl sukni świetnie kontrastuje ze śmiałym rozcięciem na nogę. Ten look zasługuje na modowego Orła.

Grażyna Torbicka Fot. KAPiF

