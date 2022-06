Więcej o ściankowych eventach z udziałem znanych przeczytacie w tekstach na Gazeta.pl.

Niektóre gwiazdy i celebryci zdecydowali się na pozowanie jeszcze przed wejściem na imprezę. Do tego grona zaliczyła się m.in. prezentująca się w brzoskwiniowej kreacji do ziemi Iwona Węgrowska i ubrana w sportowy top Viki Gabor. Kto jeszcze się zjawił?

Serce dla Zwierząt. Kożuchowska elegancka, Gabor na sportowo

Iwona Węgrowska zdecydowała się na wyciętą letnią kreacje z wiązaniem na szyi. Celebrytka trzymała w dłoni żółtą kopertówkę. Do całości dobrała zakrywające większą część twarzy okulary.

Węgrowska Iwona KAPiF.pl / KAPiF.pl

Viki Gabor postawiła na mocniejszy makijaż oczu i brwi. Do tego prosta fryzura i młodzieżowy look - założyła luźne spodnie i krótki top odsłaniający fragment brzucha.

Gabor Viki KAPiF.pl / KAPiF.pl

Małgorzata Kożuchowska często stawia na biel. Tym razem wybrała koszulę wiązaną w pasie i granatowe, garniturowe spodnie. Grzeczną całość przełamała zieloną torebką z ćwiekami.

Kożuchowska Małgorzata KAPiF.pl / KAPiF.pl

Anna Głogowska, z racji wysokiej temperatury, zdecydowała się na luźny kombinezon i zwisającą z boku, niezbyt elegancką torebkę. Zabrakło jednak kolorystycznego akcentu, który ożywiłby stylizację.

Głogowska Anna KAPiF.pl / KAPiF.pl

Agnieszka Perepeczko na imprezę wparowała jak do siebie. Zagadywała do fotoreporterów i żywo gestykulowała. Wybrała wygodny look - koszulę typu hiszpanka i jeansy.

Perepeczko Agnieszka KAPiF.pl / KAPiF.pl

Kasia Szklarczyk na wydarzenie przyszła z psem. Choć doceniamy chęć wpasowania się w zwierzęcy klimat imprezy, obawiamy się, że pupil nie czuł się w tłumie gości i fotoreporterów najlepiej.

Katarzyna Szklarczyk KAPiF.pl / KAPiF.pl

Małgorzatą Tomaszewską w błękicie i eleganckiego Aleksandra Sikorę znajdziecie w naszej galerii na górze strony.