Iga Świątek to nasza duma narodowa. Jest pierwszą Polką, która została liderką rankingu singlowego WTA, zrzeszającego najlepsze światowe tenisistki. Niedawno młoda zawodniczka po raz drugi w karierze wygrała turniej Roland Garros. Sportsmenka zasłynęła też z kilku zabawnych wpadek. Podczas ostatnich rozgrywek dwukrotnie zapomniała, że przerwa przysługuje po trzecim gemie i już po zakończeniu pierwszego udała się na odpoczynek. Gwiazda tenisa ma do siebie duży dystans i sama mówi o sobie "człowiek-mem". Mamy dla Was garść ciekawostek na temat mistrzyni.

Iga Świątek. Jaka jest prywatnie? Niektóre jej pasje mogą zaskoczyć

Pomimo że sport gra w życiu tenisistki pierwsze skrzypce, jest ona wielką entuzjastką literatury. Zawodniczka zawsze stara się znaleźć choć odrobinę czasu na czytanie. Najchętniej sięga po biografie, jednak jej ulubioną książką jest kultowa powieść Margaret Mitchell - "Przeminęło z wiatrem". Sportsmenka zdradziła, że pozycja ta niesamowicie ją wzruszyła.

Iga Świątek jest też wielką fanką muzyki. Do jej ulubionych zespołów należą: Pearl Jam, Coldplay, Red Hot Chilli Peppers, Guns N' Roses, ABBA i Pink Floyd. Zawodniczka uwielbia też uczestniczyć w koncertach. Niedawno miała okazję obejrzeć na żywo występ legendarnej amerykańskiej grupy Eagles.

Młoda gwiazda tenisa jest osobą bardzo rodzinną. Wolny czas spędza najczęściej w otoczeniu najbliższych. To właśnie ojciec, były wioślarz i olimpijczyk z Seulu, zaszczepił w córce miłość do sportu. Pomimo milionów na koncie, Iga Świątek wciąż mieszka z rodziną w Raszynie pod Warszawą. Jej praca związana jest z ciągłym podróżowaniem, dlatego sportsmenka nie ukrywa, że najchętniej wypoczywa we własnym domu.