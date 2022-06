Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Impreza zorganizowana przez firmę Martini przyciągnęła mnóstwo znanych osób. Tego dnia na ściance brylowali celebryci i gwiazdy. Zobaczcie, jakie stylizacje zaproszeni goście wybrali specjalnie na tę okazję.

Wersow cała na fioletowo

Jedną z zaproszonych osób była Weronika Sowa, która postawiła na typowo letnią stylizację w kolorze fioletu. Członkini słynnej Ekipy miała na sobie sięgającą do połowy ud spódnicę, krótką marynarkę i biały top. Do tego dobrała niewielką torebkę, sportowe buty i okulary przeciwsłoneczne w tym samym odcieniu, co pozostałe elementy stylizacji.

Pomimo tego, że youtuberka często bierze udział w różnych wydarzeniach branżowych, to przyznała, że bardzo stresują ją takie imprezy.

To jest niesamowite, że zawsze jak idę na event, to się stresuję. Mam myśli: jak będzie, kogo spotkam czy się z wszystkimi dogadam. Ostatecznie zawsze wychodzi super i tak też teraz będzie - wyznała w opublikowanej na Instagramie relacji.

Julia Wieniawa w zielonej kreacji

Na ściance pojawiła się również Julia Wieniawa. Aktorka włożyła długą, zieloną sukienkę na ramiączkach. Do kreacji z wyeksponowanymi plecami dobrała torebkę zaprojektowaną przez dom mody Gucci, klapki na obcasie i duże okulary przeciwsłoneczne. Tego dnia Wieniawa postawiła na mocny makijaż i rozpuszczone, lekko pofalowane włosy.

Maffashion postawiła na zwierzęcy wzór

O ile Wersow i Wieniawa wybrały ubrania w jednolitych kolorach tak Maffashion postawiła na modny w tym sezonie zwierzęcy wzór. Influencerka miała na sobie krótką żółtą spódnicę oraz wykonaną z cienkiego materiału czarno-białą koszulę. Jeżeli chodzi o dodatki, to wybór padł na torebkę Prady oraz szpilki pasujące motywem do całej stylizacji.

Angelika Mucha przyszła w "kapciach"

Z kolei Angelika Mucha założyła długą, dopasowaną, dzianinową sukienkę. Do czarnej kreacji dobrała różową, niewielką torebkę i klapki w tym samym odcieniu. Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do koleżanek youtuberka wybrała bardzo wygodne obuwie.

Na imprezie Martini pojawiły się również Jessica Mercedes, Katarzyna Dziurska, Marta Rentel i Wiktoria Gąsiewska. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądały, to koniecznie zajrzyjcie do galerii u góry strony.

