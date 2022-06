Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Platynowy Jubileusz z okazji 70-lecia panowania królowej Elżbiety był hucznie obchodzony w Wielkiej Brytanii od drugiego do piątego czerwca. W tych dniach zaplanowano szereg wydarzeń, w których wzięła udział rodzina królewska. Królowa ze względu na pogarszające się samopoczucie pokazała się w pierwszym dniu obchodów. Mimo że miała zrezygnować z dalszych wystąpień, to zaprezentowała się publicznie ostatniego dnia świętowania. Opublikowała również oświadczenie, w którym ciepło zwróciła się do poddanych. Pozdrawiając wiwatujący tłum z balkonu pałacu Buckingham, mogła liczyć na wsparcie księcia Karola z żoną, wnuczka księcia Williama z księżną Kate i ich dziećmi. W pewnym momencie księżniczka Charlotte pokazała opiekuńczą stronę, wykonując subtelny gest wobec prababki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Klara Lewandowska zna kilka języków, a Stanisław Rozenek szyje. Oto talenty dzieci gwiazd

Zobacz wideo Księżniczka Charlotte idzie do szkoły

Księżniczka Charlotte bardzo przypomina księżną Kate. Tym gestem okazała troskę o królową

Królowa została zmuszona do zrezygnowania z piątkowych i sobotnich wydarzeń z okazji jubileuszu, po tym, jak wyszło na jaw, że ma problemy z poruszaniem się. Nie chciała zawieść poddanych i ostatniego dnia pozdrowiła ich ze słynnego balkonu. W tym czasie oczy całego świata były zwrócone w stronę monarchini i ich bliskich.

Ekspertka od mowy ciała, Judi James, ujawniła w rozmowie z The Mirror, że Charlotte bardzo przypomina księżną Kate. Dowodzi tego jej zachowanie i fakt, że mimo młodego wieku księżniczka jest nad wyraz dojrzała i bardzo opiekuńcza wobec swojej rodziny:

Charlotte ponownie pokazała swoją empatyczną, troskliwą stronę. Kiedy Beatrice szlochała w niekontrolowany sposób podczas upamiętnienia księcia Filipa, Charlotte rzuciła jej zaniepokojone spojrzenie, co skłoniło Beatrice do uśmiechu, by pokazać, że wszystko z nią w porządku - wyznała ekspertka.

Podobnie księżniczka zachowała się wobec swojej prababki, gdy ta machała do tłumu. Zaniepokojona dziewczynka uważnie patrzyła, jak królowa się czuje.

Tutaj Charlotte rzuciła podobny wyraz troski swojej prababci, gdy rodzina śpiewała hymn narodowy. Wydaje się, że odziedziczyła tę cechę po Kate, która nieustannie okazywała uwagę Louisowi i mówiąc do niego, schylała się na wysokość jego wzrostu - dodała Judi James.

Księżniczka Charlotte bardzo przypomina księżną Kate. Tym gestem okazała troskę o królową Fot. Agencja Gazeta

"ŚOPW". Wieczór panieński Agaty. Nie zabrakło także innych uczestniczek show

Trzeba przyznać, że księżniczka Charlotte jest naprawdę kochanym dzieckiem. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.