Księżna Kate i Rose Hanbury jeszcze w 2019 roku były nierozłączne. Wszystko zmienił głośny skandal, według którego książę William miał się dopuścić zdrady, gdy jego żona była w trzeciej ciąży. Małżonkowie nie komentowali tych spekulacji, ale prawnicy pracujący dla rodziny królewskiej z kancelarii London Harbottle and Lewis wystosowali oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyli wszelkim pogłoskom oraz poinformowali, że mogą mieć one konsekwencje prawne. Z czasem księżna Kate całkowicie zerwała kontakt z Hanbury, co w oczach opinii publicznej uchodziło za definitywny "policzek" w stronę byłej przyjaciółki. Księżna Kate i Rose obracają się w podobnych kręgach i nie są w stanie uniknąć spotkań, ale podczas Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety udało się to osiągnąć. Nie zabrakło Rose i jej męża, ale nie mieli co liczyć na spotkanie z Kate i jej mężem.

Rzekoma kochanka Williama na jubileuszu królowej. Zadbano, by nie wpadła na księżną Kate

Rose Hanbury od kilku lat nie jest już widywana w towarzystwie księżnej Kate. Wygląda na to, że skandal związany z rzekomym romansem odbił się na ich relacji i spowodował, że przyjaźń nie przetrwała. Niedawno francuska dziennikarka, Anne-Élisabeth Moutet wypowiedziała się na temat związku Kate i Williama w kontekście rzekomej niewierności księcia. Nie ukrywała, że para zażegnała kryzys, a książę stara się pokazywać, że zdanie jego żony jest dla niego ważne:

Pewnego dnia Kate powiedziała do Williama: Ona nigdy więcej nie postawi stopy w moim domu. To absolutnie oczywiste, że przezwyciężyli kryzys i że William już nie podejmuje żadnej decyzji bez żony - powiedziała Moutet.

Na Twitterze jeden z fanów rodziny królewskiej opublikował nowe zdjęcie, które przedstawia Rose Hanbury i jej męża w drodze do katedry świętego Pawła.

Czy to nie Rose Hanbury i jej mąż markiz Cholmondeley, którzy właśnie przybyli do katedry św. Pawła? - czytamy.

Nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie siedziała Rose Hanbury. Nie było jej widać w otoczeniu arystokratów i członków rodziny królewskiej, Niewątpliwie jednak zadbano, by nie wpadła na księżną Kate.