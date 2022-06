Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

W ostatnim czasie Shakira i Gerard Pique nie znikają z medialnych nagłówków. Niemalże każdego dnia pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące ich relacji. Początkowy wszyscy uważali, że para rozstała się, ponieważ piłkarz zdradził piosenkarkę i to właśnie ona podjęła decyzję o zakończeniu ich związku. Teraz jednak pojawiły się nowe informacje, które rzucają nowe światło na ich relację.

Hiszpańskie media ujawniają kolejne szczegóły na temat rozstania Shakiry i Gerarda Pique

Z informacji ujawnionych przez dziennik "El Periódico" wynika, że problemy w związku Shakiry i Gerarda Pique pojawiły się już jakiś czas temu, a od trzech miesięcy żyli oddzielnie.

Gerard Pique i Shakira rozstali się trzy miesiące temu. To właśnie wtedy piłkarz wyprowadził się z ich wspólnego domu i przeniósł się do apartamentu w Barcelonie. Od tego czasu żyją oddzielnie- podaje dziennik "El Periódico".

Tabloid podaje również, że to właśnie Pique podjął decyzję o rozstaniu. Osoby z bliskiego otoczenia piłkarza twierdzą, że mężczyzna zdecydował się na ten krok, ponieważ uczucie, które łączyło go do tej pory z Shakirą, zwyczajnie się wypaliło. Co ciekawe, to również on nalegał na to, aby wydać oficjalne oświadczenie informujące o zakończeniu ich związku. Rzekomo artystka chciała się jeszcze z tym wstrzymać.

Ponadto w "El Periodico" pojawiła się informacja, że oboje opuszczą Barcelonę. Piłkarz przebywa na wakacjach, z kolei piosenkarka szykuje się do trasy koncertowej. Robią natomiast wszystko, by jak najmniej odczuły to dzieci. Shakira i Gerard Pique wychowują wspólnie dwóch synów - dziewięcioletniego Milana i siedmioletniego Sashę.

Shakira potwierdziła rozstanie z Gerardem Pique! Wydała oświadczenie

