Bądź na bieżąco. Więcej o Platynowym Jubileuszu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Od czwartku do niedzieli w Wielkiej Brytanii trwały obchody Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Na tak ważne wydarzenie ze Stanów Zjednoczonych przyjechali nawet książę Harry i Meghan Markle z dwójką dziećmi. Był to pierwszy raz po megxicie, kiedy rodzina w czwórkę pojawiła się w Anglii. Jak donosi New Idea, w środę wieczorem, kilka godzin po przybyciu księcia Harry'ego do Wielkiej Brytanii, książę Karol zaprosił obu swoich synów na kolację do Clarence House. Obecność była obowiązkowa, ojca nie obchodziło, jakie relacje łączą braci. Według świadków książę William przybył punktualnie o 19:00. Inne źródło donosi, że zmęczony podróżą książę Harry przybył o podobnej porze. Panowie spotkali się bez żon na trzy godziny.

Zobacz wideo Książę Harry pierwszy raz pokazał się publicznie od czasu ogłoszenia odejścia z dworu

Książę Karol zaprosił synów na kolację. Miał już dość ich kłótni

Inicjatywa wyszła od następcy tronu. Książę Karol pragnął, aby synowie się pogodzili. Uważał, że zdecydowanie za długo trwa konflikt między braćmi,

To był pierwszy raz, kiedy usiedli razem od czasu niesławnego szczytu w Sandringham w 2020 roku, kiedy książę Harry przedstawił swoje żądania dotyczące jego królewskiego życia, a książę William wyszedł wściekły, odrzucając zaproszenie babci, aby wszyscy zostali na lunch - mówi źródło pałacowe.

Dokładnie nie wiadomo, o czym rozmawiali. Było to spotkanie bez kamer czy fotoreporterów. Źródła, które są zaznajomione z sytuacją, twierdzą, że bracia "zachowali serdeczność i zgodzili się, że będą zachowywać się jak najlepiej, ze względu na królową".

Harry i William spotkali. Ekspertka od mowy ciała oceniła, co o sobie myślą

Tylko czas pokaże, czy zorganizowanie przez księcia Karola spotkanie pokojowe przyniesie trwałe efekty.