Alec John Such - współzałożyciel i pierwszy basista Bon Jovi - nie żyje. Grupa poinformowała o odejściu 70-letniego muzyka na Instagramie, publikując wzruszajacy wpis.

Współzałożyciel Bon Jovi nie żyje. Alec John Such miał 70 lat

Alec John Such zmarł w niedzielę 5 czerwca 2022 roku. Na oficjalnym profilu Jon Bon Jovi na Instagramie czytamy:

Z bólem serca przekazujemy wiadomość o odejściu naszego drogiego przyjaciela Aleca Johna Sucha. Jako współzałożyciel Bon Jovi Alec był integralną częścią powstawania zespołu. (…) Szczerze mówiąc, to dzięki niemu trafiliśmy na siebie - był przyjacielem z dzieciństwa Tico i przyprowadził ze sobą Richiego, żeby zobaczył nasze występy. Alec był dziki i pełen wigoru. Dziś wyjątkowe wspomnienia o nim wywołują uśmiech na mojej twarzy i łzę w oku. Będzie nam go brakować - czytamy w oświadczeniu grupy.

Such urodził się 14 listopada 1956 roku w Perth Amboy. Zagrał m.in. na najbardziej znanych albumach grupy - "Slippery When Wet" i "New Jersey". Kiedy opuszczał grupę w 1994 roku, tłumaczył swoją decyzję wypaleniem zawodowym. Po jego odejściu w zespole zastąpił go Hugh McDonald. W 2018 towarzyszył artystom podczas ceremonii wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame. Such z sentymentem wspominał wówczas czas spędzony z kolegami z zespołu. Jak powiedział:

Oni są najlepsi. Spędziliśmy razem wspaniały czas i nie byłbym dziś tu, gdzie jestem bez tych kolesi. Kocham ich na śmierć i zawsze będę.

Przyczyna śmierci artysty nie jest znana.