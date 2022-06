Więcej informacji o rodzinie królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Księżna Kate i książę William mają trójkę dzieci. Najstarszy z nich, książę George ma dziewięć lat. Po nim jest księżniczka Charlotte (siedem lat) i najmłodszy z rodzeństwa książę Louis (cztery lata). George mimo młodego wieku od kilku lat jest przygotowany do roli następcy tronu. Podczas Platynowego Jubileuszu rodzice ponownie przeprowadzili z nim poważną rozmowę, która miała uświadomić go, jaka czeka go przyszłość. Jak zareagował? Jak na swój wiek, nad wyraz dojrzale. Miał tylko jedną małą wątpliwość.

Księżna Kate i książę William uświadomili George'a, że zostanie królem. Jego reakcja ich rozbawiła

Książę George jest trzeci w kolejce do objęcia brytyjskiego tronu. Młody arystokrata zdaje sobie sprawę z tego, w jakiej rodzinie się urodził i już wie, jaka czeka go przyszłość. Książę William miał wytłumaczyć mu, że ten kiedyś zostanie królem, gdy George miał zaledwie siedem lat. Taka informacja pojawiła się w książce królewskiego historyka, Roberta Laceya "Bitwa braci".

Jak twierdzi osoba z otoczenia rodziny królewskiej, Kate i William ponownie przypomnieli George'owi, jaki jest jego cel w życiu. Źródło Woman’s Day zdradziło, że młody arystokrata na spokojnie przyjął do wiadomości informację o koronie. George jest bardzo obowiązkowy i jak na swój wiek, nad wyraz poważny, ale jedna rzecz go zaniepokoiła w związku z objęciem tronu w przyszłości. Miał zapytać rodziców, czy będąc królem, równocześnie nie będzie zmuszony zrezygnować z największej pasji, jaką jest piłka nożna. Po tych słowach Kate i William odetchnęli z ulgą.

Kate i William jasno powiedzieli, że będą przy nim, aby mu pomóc, ale dodali, że może to oznaczać, że pewnego dnia będzie traktowany inaczej niż jego młodszy brat i siostra. George jest bardzo poważnym i inteligentnym chłopcem, przyjął to wszystko spokojnie. Chciał wiedzieć, czy nadal będzie mógł chodzić na piłkę nożną, gdy będzie królem, co było ulgą dla jego rodziców, którzy śmiali się z jego reakcji - wyjawił informator.

Przy okazji książę William stara się robić wszystko, by George nie odczuł presji, z jaką on zmagał się w dzieciństwie.

Karol i Diana jasno dali mu do zrozumienia, że jest następcą tronu. Kiedy się rozwiedli, Lady Di powiedziała wszystkim, w tym samemu Williamowi, że uważa, iż jej syn powinien wstąpić na tron zamiast ojca. William bardzo to przeżył, jako nastolatek czuł ogromny uraz. Przysiągł, że nigdy nie zrobi tego samego swojemu pierworodnemu i jak dotąd się tego trzyma.

Wygląda na to, że książę George może liczyć na znacznie większe wsparcie i zrozumienie w temacie przyszłości niż jego ojciec.