Bądź na bieżąco. Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Księżna Charlene od lat budzi ciekawość ludzi. Żona księcia Alberta swego czasu została nazwana "najsmutniejszą panną młodą", kiedy to okazało się, że próbowała uciec w dzień ślubu. Została zatrzymana i przetransportowana do kościoła, gdzie ze łzami w oczach poślubiła władcę Monako. Na temat zdrad jej męża rozpisywały się tabloidy. W ostatnim czasie głośno było o jej zagadkowym zniknięciu. Kobieta rozchorowała się podczas podróży do RPA, a kolejne miesiące zdecydowała się spędzić najpierw w Afryce, a potem w Szwajcarii. Niedawno księżna powróciła do Monako. Ostatnio wzięła udział w Grand Prix F1. Teraz pałac opublikował kolejne oświadczenie na temat stanu zdrowia księżnej.

Zobacz wideo Księżna Charlene pokazała nagranie z dziećmi na Instagramie

Księżna Charlene znowu ma problemy ze zdrowiem. Pałac wydał oświadczenie

W zeszłym roku księżna wybrała się do RPA, skąd pochodzi. Została tam na dłużej, ponieważ dopadła ją choroba. Zmagała się z ARVI, to poważna infekcja uszu, gardła i nosa. Wielu twierdzi, że długa nieobecność księżnej była pewnego rodzaju ucieczką od niewiernego męża. Po powrocie do Monako praktycznie od razu udała się do prywatnego ośrodka. Tym razem głos zabrał książę Albert. Wyjawił, że żona boryka się z "problemami innej natury". Pod koniec maja księżna udzieliła wywiadu gazecie "Monaco-Matin". W rozmowie z dziennikarzem księżna Monako przyznała, że jej dolegliwości zdrowotne były bardzo poważne i dokuczliwe. Żona księcia Alberta dodała, że obecnie czuje się już znacznie lepiej, a powrót do rodziny ma kojący wpływ na jej kondycję psychofizyczną.

Księżna Charlene pochwaliła się nowym zdjęciem z córką. Widzimy zmiany

Los nie oszczędza księżnej Charlene. Kilka dni temu magazyn "People" poinformował, że księżna znów ma problemy zdrowotne. Okazało się, że żona księcia Alberta zachorowała na COVID-19. Informacje potwierdził rzecznik z pałacu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi, księżna Charlene będzie przebywała w kilkudniowej izolacji - czytamy w "People".

Pałac uspokoił wszystkich, że księżna czuje się dobrze.