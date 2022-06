Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

4 czerwca we Wrocławiu ruszyła 15. edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej połączona z Festiwalem Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa. Impreza potrwa do 9 czerwca, a uroczystą galę otwarcie poprowadzili Małgorzata Kożuchowska oraz Michał Koterski. Specjalnie na tę okazję aktorka wybrała dość nietypową stylizację.

Małgorzata Kożuchowska w różowej sukni z piórami jako prowadząca

Małgorzata Kożuchowska miała na sobie sięgającą do połowy ud kreację, której dół i rękawy zostały wykończone bujnymi piórami. Co prawda w tym sezonie tego typu zdobienia są bardzo modne, ale w tym przypadku nie wyglądały najlepiej. Do różowej sukienki dobrała srebrne sandały na obcasie. Tego wieczoru Kożuchowska postawiła na delikatny makijaż i spięte włosy. Naszym zdaniem całość nie prezentowała się najlepiej. Uważamy, że tym razem aktorka zaliczyła modową wpadkę.

Kto jeszcze pojawił się na gali otwarcia Festiwalu Aktorstwa Filmowego?

Na uroczystym otwarciu Festiwalu Aktorstwa Filmowego pojawili się między innymi Marian Dziędziel, który otrzymał nagrodę Platynowego Szczeniaka za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym, Michał Bajon, Joanna Trzepiecińska, Janusz Majewski, Waldemar Krzystek oraz Stanisław Dzierniejko, czyli pomysłodawca i jednocześnie dyrektor artystyczny festiwalu.

