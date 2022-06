Więcej informacji na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Królowa Elżbieta II obchodziła Platynowy Jubileusz. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć członków najbliższej rodziny. W niedzielę, 5 czerwca odbyła się wielka parada na cześć monarchini. Wydarzenie transmitowano w telewizji, a kamery były zwrócone także na księcia Karola, który zajmował miejsce obok księżnej Camilli i siostry, księżniczki Anny. Moment, w którym książę przemawiał, stał się już wiralem. Wszystko za sprawą nieznanej nikomu kobiety z widowni, która zupełnie nieświadomie skradła uwagę widzów.

Książę Karol miał być w centrum, ale show skradła kobieta za jego plecami. Stała się już gwiazdą internetu

Książę Karol dzień wcześniej ujął Brytyjczyków przemówieniem przed koncertem zorganizowanym dla królowej. Zwrócił się do nieobecnej tego dnia matki we wzruszających słowach. Tym razem jednak nie skupił na sobie uwagi tłumów. Internauci wychwycili coś, co działo się za jego plecami. Pewna kobieta, zajmująca miejsce na widowni, zaczęła... przysypiać. Zrobiła to jednak w niefortunnym momencie, kiedy wszystkie kamery skierowane były w stronę księcia. Wszyscy mieli okazję zobaczyć całą sytuację podczas oglądania relacji w BBC.

Królewska parada w BBC News, a kobieta za księciem Karolem zasnęła. Umarłam ze śmiechu. Jakie to musiało być ekscytujące wydarzenie!

Kim jest kobieta, która zasnęła za księciem Karolem? Zapewne będzie jutro na pierwszych stronach gazet.

Wstawaj kochana - czytamy na Twitterze.

Pojawiły się także głosy, że takie zachowanie było niestosowne. Jednak większość rozbawił i zadziwił fakt, że kobieta zasnęła podczas tak głośnej imprezy, przy dźwiękach orkiestry i przemówieniach. Obchody Platynowego Jubileuszu królowej trwały od 2 do 5 czerwca. Podczas nich przypomniano najważniejsze wydarzenia z 70 lat panowania monarchini na tronie.