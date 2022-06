Wyciekły szczegóły związku Shakiry i Gerarda Pique. Kontrowersyjne ustalenia

Więcej o gwiazdach przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl.

Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique zatrzęsło światowym show-bizenesem. Para była ze sobą od 12 lat i doczekała się dwóch synów. Jak podał hiszpański dziennik "El Periodico", powodem zakończenia relacji miała być zdrada piłkarza. I to nie jedna. Sama piosenkarka miała przyłapać partnera na niewierności i wyrzucić z domu. Wkrótce potem wydała oświadczenie i potwierdziła doniesienia mediów. Teraz jednak pojawiły się nowe informacje, według których para była w separacji od dawna. Ale to nie wszystko.

Shakira i Gerard Pique mieli otwarty związek?

Kochanką piłkarza miała być 22-letnia kelnerka i hostessa. Tymczasem ostatnio dziennik "El Periodico" podał informację, że Shakira i Gerard Pique mieli rozstać się już... trzy miesiące wcześniej. Według doniesień piłkarz miał się wyprowadzić do kawalerki w Barcelonie już wczesną wiosną. Anonimowi informatorzy gazety tylko podgrzali atmosferę. Nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli, by powodem rozstania miała być kochanka Pique.

Z kolei inne sensacyjne doniesienia pojawiły się w programie telewizyjnym "Viva la vida" na hiszpańskim kanale Telecinco. Prezenter, powołując się na własnych informatorów z "bliskiego otoczenia" piłkarza, poinformował, że ten nie zdradził Shakiry. Partnerzy mieli za to podjąć kontrowersyjną decyzję - trzy lata temu ustalili, że będą żyć w otwartym związku, co dopuszcza bliskie kontakty z innymi.

Ponadto w "El Periodico" pojawiła się informacja, że oboje opuszczą Barcelonę. Piłkarz przebywa na wakacjach, z kolei piosenkarka szykuje się do trasy koncertowej. Robią natomiast wszystko, by jak najmniej odczuły to dzieci. Ośmioletni Milan poszedł w ślady ojca i trenuje piłkę nożną.

Shakira nie opuszcza żadnego meczu, ani żadnej podróży z Milanem chyba, że praca na to nie pozwala - zapewnia hiszpański dziennikarz.

Ostatnio do Shakiry, by ją wesprzeć w trudnym czasie, przyleciała jej siostra z Kolumbii. Została zapytana przez hiszpański tabloid, czy spodziewała się rozstania.

Możliwe - odpowiedziała krótko i skinęła głową.

Plotki o niewierności Pique krążyły od dawna, lecz część z nich była wyssana z palca. Jak jest tym razem? Jedno jest pewne - to jeszcze nie koniec, a relacje tych dwojga mogą być bardziej skomplikowane, niż wszyscy myśleli.